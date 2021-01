Solskjær svarer på Klopp-stikk: – Jeg bruker ikke tid på det

Manchester United-sjef Ole Gunnar Solskjær bryr seg svært lite om Liverpool-manager Jürgen Klopps stikk før toppkampen om halvannen uke.

STORKAMP: Søndag 17. januar skal Ole Gunnar Solskjær og Manchester United møte Liverpool til toppkamp på Anfield. Foto: PHIL NOBLE / REUTERS / NTB

– Manchester United har hatt flere straffer på to år enn jeg har hatt på fem og et halvt. Jeg aner ikke om det er min feil. Men det er ingen unnskyldning for i kveld, sa Klopp om Ole Gunnar Solskjær og hans United etter 0–1-tapet mot Southampton mandag kveld.

Ifølge The Guardian er Manchester United tildelt 42 straffespark i alle turneringen siden desember 2018 da Solskjær ble ansatt – på 116 kamper. I samme periode har Liverpool fått 19 straffespark.

Ifølge Liverpool.no har Klopp ledet Liverpool i 291 kamper. I disse kampene er Liverpool tildelt 46 straffespark. Siden Solskjær ble ansatt i United har klubben fått 27 straffespark i Premier League, Liverpool 16.

På pressekonferansen før onsdagens semifinale i Ligacupen mot Manchester City hadde Solskjær følgende å si om utspillet til rivalen:

– Det er mest sannsynlig riktig det. Jeg tror det er svaret mitt, at det er fakta at vi har fått flere straffespark enn dem. Jeg vet ikke hvor mange straffespark de har hatt. Jeg teller ikke det. Om de vil bruke tid på å bekymre seg over at vi blir felt innenfor 16-meteren, bruker ikke jeg tid på det. Jeg bruker ikke tid på det.

Chelsea-manager Frank Lampard og Tottenham-sjef José Mourinho har også kommentert antall straffespark Manchester United har fått, etter at Solskjær kom til klubben.

– Jeg kan ikke snakke på vegne av andre managere, og svare på hvorfor de snakker om det. Jeg bekymrer meg ikke over det.

Likevel mener nordmannen det kan påvirke dommerne, som han mener det gjorde i FA-cupens semifinale mot Chelsea i fjor.

– Jeg følte det fungerte for Chelsea, fordi Frank snakket om det, og vi skulle hatt et straffespark i den kampen vi ikke fikk. Så det er mulig det er en måte å påvirke dommerne på, jeg vet ikke, fortsatte Solskjær på pressekonferansen.

Fotballekspert i Sunday Times, Jonathan Northcroft, tror ikke Klopps kommentar vil gagne Liverpool.

– Klopp virker litt preget av hvordan denne spesielle sesongen har utviklet seg. Han virker ikke som en fornøyd mann for øyeblikket. Jeg tror ikke den kommentaren kommer til å gjøre ham noen tjenester, sier Northcroft til australske Optus Sport.

De regjerende seriemesterne står med tre kamper uten seier i Premier League, og har ikke scoret på 258 minutter. Sist de gikk to seriekamper på rad uten scoring var i mai 2018.

Manchester United på sin side står med ti kamper uten tap i serien, hvorav åtte er vunnet. Dermed ligger de likt på serieleder Liverpool med 33 poeng, og en kamp mindre spilt.

Når United neste søndag gjester Anfield, står de med seks seirer og ett uavgjort resultat på bortebane i Premier League denne sesongen (før bortekampen mot Burnley 12. januar). Sist de tapte en seriekamp på bortebane var mot nettopp Liverpool – 19. januar i fjor.

Siden den gang har de spilt 14 bortekamper 11 seire og tre uavgjorte kamper.

United spiller tre kamper før kampen på Anfield – semifinalen i Ligacupen mot Manchester City, FA-cup-kamp mot Watford og hengekampen i serien borte mot Burnley. I samme periode spiller Liverpool én kamp – borte mot Aston Villa i FA-cupen.

Liverpool har ikke tapt en seriekamp på Anfield siden 23. april 2017, og sist United vant på Anfield var 17. januar 2016. Solskjær har ledet United mot Liverpool tre ganger – ett tap på Anfield og to uavgjorte resultater hjemme på Old Trafford.

