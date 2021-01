Granerud overtok ledelsen i hoppuka da Kubacki vant nyttårshopprennet

Halvor Egner Granerud (24) ble nummer to i nyttårshopprennet i Garmisch-Partenkirchen, men overtok ledelsen i sammendraget. Dawid Kubacki vant rennet.

Halvor Egner Granerud ble nummer to i nyttårshopprennet. Foto: Geir Olsen / NTB

Egner Granerud ledet rennet etter et hopp på 137 meter i første omgang. Så slo Dawid Kubacki til. Polakken satte ny bakkerekord med en halv meter da han leverte et fantastisk hopp på 144 meter.

Forholdene i bakken var da så gode at Granerud måtte vente lenge før han fikk grønt lys. Nordmannen hoppet til slutt 136 meter og ble med det nummer to, 7,2 poeng bak mannen som gikk helt til topps i sammendraget i fjor. Selv om seieren i det tradisjonsrike rennet glapp, kan Granerud glede seg over at han nå leder hoppuka.

Fire av fem til finaleomgangen

Fredagens renn gikk uten fjorårsvinner Marius Lindvik.

22-åringen ble nummer tre i åpningsrennet i Oberstdorf – med en betent visdomstann. Da hopperne torsdag skulle kvalifisere seg til rennet i Garmisch-Partenkirchen, var ikke Lindvik å se. Han var på vei til Universitetsklinikken i Innsbruck. Dit ble han kjørt av Norges landslagssjef Alexander Stöckl. Rælingen-hopperen er nå operert.

Det er uvisst om Lindvik kan delta i Innsbruck eller Bischofshofen.

Dermed er Halvor Egner Granerud Norges fremste sammenlagthåp.

I den første omgangen viste Granerud hvorfor han har vært suveren i hoppbakken i vinter. Han slo til med et hopp på 137 meter og vant duellen mot landsmannen Sander Vossan Eriksen. 138,7 poeng holdt til ledelse etter første omgang, ett poeng foran Dawid Kubacki.

– Han fortsetter å levere fra øverste hylle, sa NRKs hoppekspert og tidligere landslagshopper Johan Remen Evensen om Granerud.

Robert Johansson, Daniel André Tande og Johann André Forfang vant også sine dueller. Dermed gikk fire av fem nordmenn videre til finaleomgangen, mens Vossan Eriksen måtte følge med fra sletten.

Kjempehopp av Forfang

Johansson var først ut av nordmennene i finaleomgangen.

Veteranen lå på 24. plass etter å ha hoppet 124,5 meter i første omgangen. Ettermiddagens andre tellende hopp ble tre meter lengre. 30-åringen klatret seks plasser og ble nummer 18.

Etter det fikk et hopp på 133,5 meter frem smilet hos Tande. Hopperen fra Kongsberg var nok spent etter et katastrofalt prøvehopp på 75 meter tidligere fredag, men etter å ha lagt på syv og en halv meter fra første omgang, tok 26-åringen ledelsen.

Forfang ville ikke være dårlige enn lagkameratene sine. 25-åringen fra Tromsø klinket til med et hopp på 139 meter. Han var dyp i landingen og gikk inn 3,7 poeng bak tyske Karl Geiger.

Johann André Forfang jubler etter et hopp på 139 meter. Foto: Kai Pfaffenbach / Reuters

Kubacki satte ny bakkerekord

Til slutt var Granerud den eneste som satt igjen på toppen.

Da hadde regjerende hoppukevinner Dawid Kubacki satt ny bakkerekord med et hopp på 144 meter. Polakken satte til og med nedslag, selv om han riktig nok var en smule dyp.

Det utrolige hoppet sendte 30-åringen opp i ledelsen, 21,7 poeng foran landsmannen Piotr Zyla. Det la også press på Granerud.

Dawid Kubacki jubler etter å ha satt ny bakkerekord. Foto: Kai Pfaffenbach / Reuters

På sletten satt en spent Forfang på huk i påvente av Graneruds finalehopp. Også de andre nordmennene fulgte med mens Granerud måtte vente fordi vindforholdene var for gode.

Granerud klarte ikke å svare. 24-åringen hoppet én meter kortere i finaleomgangen enn i første omgang, 136 meter, og ble med det nummer to. Granerud overtok ledelsen i sammendraget.