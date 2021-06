– Ingen av oss skjønte hvor alvorlig det egentlig var

Eirik Myhr Nossum tror ingen vil få svar på hva som har vært galt med kroppen til Didrik Tønseth.

Didrik Tønseth burde ha fått konkurransenekt og gjort radikale grep i treningshverdagen da det gikk galt, mener landslagssjef Eirik Myhr Nossum. Foto: Ole Martin Wold/NTB

«Ble han sviktet av en fraværende ledelse?»

Det spørsmålet stilte Adresseavisens sportskommentator Birger Løfaldli etter at Didrik Tønseth åpnet opp om problemene de to siste årene under et intervju i Granåsen denne uken.

Selv trakk skiprofilen opp ekstreme treningsøkter og eksperimentering rundt kosthold som mulige årsaker til smellen han gikk på før jul i 2019 – som har ført til at han har trøblet frem til nå.

– Alt raknet jo på én måned, sa han.

– Jeg hadde virkelig ikke forutsett at det skulle skje. Siden den gangen har jeg klødd meg i hodet og stilt meg spørsmålet: Hva har skjedd?

– Da bikket det over

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum var Tønseths sjef da det gikk galt. Adresseavisen har stilt ham en rekke spørsmål knyttet til Tønseths problemer.

– Når en utøver går på en slik smell og trøbler i lang tid. Hvor har det da sviktet?

– Det er vanskelig å si. I perioden før problemene dukket opp, herjet Didrik med resten av landslaget. Testresultatene så bra ut. Det var ingenting som tydet på at det skulle gå galt, verken i treningshverdagen eller på testene. Nøkkelperioden var da han reiste til EM i Portugal (terrengløp). Da bikket det over.

– Hvem har ansvaret?

– Både vi som ledere og utøveren selv. Utøverne vil veldig mye og pusher grensene. Det finnes knapt en skiløper som ikke har gått på en smell. Det gjør alle, gjerne flere ganger i karrieren. Når det skjer, må man gjøre noen justeringer. Det er utøveren selv som plukker opp de første signalene på at det er noe galt. De kjenner kroppen sin best. Og det er nettopp det som kjennetegner de aller beste utøverne: De er flinkest på å ta de signalene tidlig nok og på alvor. Det er en ryggmargsrefleks som slår inn. Nok er nok.

Denne uken presenterte Didrik Tønseth sitt nye team i Granåsen. Trond Nystad blir mentor og rådgiver, mens NTNU-student og kompis Einar Moxnes skal følge opp Tønseth i hverdagen og skrive masteroppgave om ham. NTNU-professor Øyvind Sandbakk er Moxnes’ veileder på masteroppgaven og vil også ha en finger med i spillet. Foto: Rune Petter Ness

– Hva er din rolle som leder?

– Jeg skal stille spørsmål og utfordre dem ved alt de gjør. Det skal være en rød tråd i arbeidet deres.

Burde fått startnekt

Nossum presiserer at det ikke nødvendigvis var reisen til EM i Portugal som gjorde at det bikket over for Tønseth, men at det var i den perioden det gikk galt. Han var også en av dem som advarte skiprofilen med å reise sydover for å konkurrere i mesterskapet.

Eirik Myhr Nossum hevder det er umulig å finne fellende bevis som forklarer Didrik Tønseths problemer. Foto: Torstein Bøe/NTB

– Sett i ettertid, hva burde dere ha gjort annerledes?

– Ingen av oss skjønte hvor alvorlig det egentlig var. Men det jeg kan si, er at han ikke burde ha sprunget i EM. Samtidig ville han nok ha konkurrert på Lillehammer den helgen hvis han ikke hadde reist, og da ville nok problemene ha dukket opp uansett. Med fasiten i hånd, burde Didrik ha fått startnekt i en lengre periode etter verdenscupen i Ruka (Finland) i desember 2019. Samtidig burde han ha tatt ned treningsbelastningen radikalt. Det kunne ha reddet ham.

– Hva vet dere om årsakene til problemene?

– Vi vil aldri finne et fellende bevis. Du kan vri og vende på det, men du vil aldri finne den ene årsaken. Dette er et fryktelig vanskelig case. Jeg kjenner til alle testene svært godt, men i dette tilfelle var det veldig vanskelig å fange opp at det var noe galt. Ingen av oss så faresignalene.

– Så bra som det kan bli

Flere profilerte utøvere har kritisert Norges Skiforbund for mangelen på tett oppfølging i Trøndelag. Ingen av landslagstrenerne på herresiden bor i fylket. Jan Thomas Jenssen og Emil Iversen er to av dem som har vært tydelig på at det trengs mer ressurser i Trondheim og omegn.

I vår ble det klart at Jacob Walther blir skiforbundets ressursperson i Trondheim.

– Kunne Tønseths problemer ha vært unngått med tettere oppfølging i Trondheim?

– Nei, det tror jeg ikke. Men jeg skal ikke utelukke det, fordi jeg vet jo ikke helt sikkert. Men når verken Didrik selv, støtteapparatet rundt eller kompisene hans så det, så skal det godt gjøres at noen andre ser at det er noe galt.

Nossum valgte å vrake Tønseth fra elitelandslaget i vår. Nå har Byåsen-løperen fått et nytt team på plass. Tidligere landslagstrener Trond Nystad blir mentor og rådgiver, mens NTNU-student Einar Moxnes skal forske på Tønseth og være en treningskamerat og støttespiller i hverdagen. I tillegg vil NTNU-professor Øyvind Sandbakk ha en finger med i spillet.

– Jeg har hatt en god dialog med Didrik hele veien og er blitt informert om planene. Opplegget hans er nok så bra som det kan bli. Han skal også få bli med oss en god del. Jeg unner ham å komme tilbake til der han var for et par år siden.