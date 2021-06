Følg Fløys serieåpning her

Jeg var på Fløy-trening på onsdag for å ta en prat med Urdal. Han har aldri vært hovedtrener for et 2. divisjonslag tidligere, men gledet seg til å ta fatt på denne utfordringen. Han sa at "det skal ikke være gøy for motstanderne å komme hit". En lidenskapelig og dyktig trener, etter det jeg har hørt.