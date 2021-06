EM direkte: Følg England - Kroatia

England deltar i EM for tiende gang. De har aldri vunnet turneringen. Det har heller ikke Kroatia gjort, som deltar for sjette gang siden de i 1991 igjen ble en selvstendig stat etter å ha vært en del av Jugoslavia.

England deltar i EM for tiende gang. De har aldri vunnet turneringen. Det har heller ikke Kroatia gjort, som deltar for sjette gang siden de i 1991 igjen ble en selvstendig stat etter å ha vært en del av Jugoslavia.

DEL