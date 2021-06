Slovakia temmet Lewandowski og slo Polen

(Polen – Slovakia 1–2) Slovakias stopper Milan Škriniar (26) hadde full kontroll på Polens stjernespiss Robert Lewandowski (32) og ble selv matchvinner.



FRUSTRERENDE: Robert Lewandowski prøvde og prøvde med sitt Polen, men det ville seg ikke mot Lubomír Satka og Slovakia. Foto: EVGENIA NOVOZHENINA / POOL

For mindre enn 2 timer siden

– Ærlig talt, vi spilte som juniorer, sukker Polens Jan Bednarek ifølge TVP Sport etter tapet.

Polen får nå en tøff oppgave med å gå videre fra gruppespillet. De er avhengige av gode resultater mot Spania og Sverige.

– Jeg tror vi sov i første omgang, sier Polens målscorer Karol Linetty.

Fakta Kampfakta Polen – Slovakia 1-2 (0-1) 15.000 tilskuere i St. Petersburg, Russland. Mål: 0-1 Wojciech Szczesny (selvmål 18), 1-1 Karol Linetty (46), 1-2 Milan Skriniar (69). Dommer: Ovidiu Alin Hategan, Romania. Gult kort: Grzegorz Krychowiak, Polen, Tomás Hubocan, Slovakia. Rødt kort: Grzegorz Krychowiak (62), Polen. Les mer

Deres store stjerne Robert Lewandowski innfridde ikke de polske forventningene mot Slovakia. Han har bøttet inn for Borussia Dortmund og Bayern München i årevis, og denne sesongen tok han det til et nytt rekordnivå med 41 ligamål på 29 kamper (1,41 mål pr. kamp).

For Polen står han med 66 mål på 120 landskamper, kun Portugals Cristiano Ronaldo (104) har flere landslagsmål blant EM-deltagerne. Men Lewandowski sliter med å finne nettmaskene i mesterskap.

I løpet av 12 kamper i mesterskap (EM 2012, EM 2016, VM 2018 og EM 2020) med Polen har han kun scoret to mål.

Mot Slovakia var han lite involvert og kom bare til to brukbare sjanser, en volley som gikk langt til side for mål og et frispark i muren.

– Jeg er skuffet over resultatet og prestasjonen. Vi kan spille bedre. I pausen gjorde vi endringer. Midtbanen var for langt fra Lewandowski. Vi har jobbet med det, men det gikk ikke, sier Polens trener Paulo Sousa.

VANT DUELLEN: Milan Škriniar kom perfekt ut fra kampen mot Robert Lewandowski. Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV / X01348

Škriniar, vanligvis en meget solid forsvarer for de italienske mesterne Inter, hadde derimot en langt bedre kveld i St. Petersburg. 26-åringen avgjorde kampen da han dunket inn en volley til 2–1 etter 69 minutter.

Slovakia tok først ledelsen i 18. minutt da Róbert Mak driblet seg fri, skøyt via stolpen, i ryggen på Polens målvakt Wojciech Szczesny og i mål. Det ble på papiret selvmål, men Mak fortjener æren for scoringen.

– Nydelig prestasjon av Mak, sier NRK-ekspert Carl Erik Torp.

– To veldig dumme juniorfeil gjør at vi ikke vinner denne kampen, sier Bednarek.

UTVIST: Grzegorz Krychowiak fikk velge plass i dusjen først. Foto: ANTON VAGANOV / POOL

Polen utlignet ved Karol Linetty kun 32 sekunder ut i andre omgang, og Polen var i ferd med å få et solid tak på kampen. Det forsvant da Grzegorz Krychowiak ble sendt i dusjen med halvtimen igjen å spille.

På overtid hadde Jan Bednarek en stor sjanse til å utligne for Polen, men forsøket fra 12 meter gikk akkurat på feil side.

– Det er bare vår feil. Vi må stå sammen som menn nå og slåss for hverandre i de neste kampene, sier Bednarek.