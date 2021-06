TIL-børsen: «Har TIL skaffet seg en storscorer?»

Slik vurderte vi TIL-spillerne etter den imponerende seieren på Nadderud.

SCORET TO: Moses. Foto: Berit Roald, NTB

Fakta KAMPFAKTA 7. serierunde, Nadderud stadion Stabæk 0 (0) TIL 3 (2) Scoringer: 0–1 Ebiye Moses (9), 0–2 Moses (14, August Mikkelsen), 0–3 Sjanser: Stabæk 4 – TIL 7 Cornere: Stabæk 3 – TIL 2 Tilskuere: 600. Dommer: Sigurd Smehus Kringstad, Valder IL Gult kort: Oleksiy Khoblenko, Stabæk.

TIL tok initiativet fra start og allerede etter ni minutter tok «Gutan» ledelsen da Jenssen og Moses utnyttet svakt keeperspill av Marcus Sandberg. Det var Jenssen som headet inn i feltet, Pignatell Jenssen klarerte nesten på streken foran Helstad Amundsen – men der sto Moses og fikset sikkert 0–1 med høyrefoten.

Samme mann scoret med låret – muligens i offside – etter et fint innlegg fra August Mikkelsen bare fem minutter senere. Moses har nå fire mål på syv kamper. Har TIL skaffet seg en storscorer her?

Forrige mann med tosifret antall mål i Eliteserien for TIL, var Thomas Lehne Olsen i 2017. Da scoret han 11 mål. Før det, må tilbake til Zdenek Ondrasek og hans 14 mål i 2012.

Stabæk tok litt over midtveis i omgangen og hadde en del ballbesittelse. Midtveis i omgangen skjøt Kornelius Normann Hansen i nettveggen, og bare et par minutter senere headet samme mann oppå nettaket. Khoblenko hadde et ok frispark som Karlstrøm fikk slått til corner etter 44 minutter. Dypt på overtiden i første omgang kunne Arnarson fikset 3–0, men skuddet gikk utenfor.

«Gutan» startet best etter pause også uten at de klarte å teste keeper skikkelig. Normann Hansen var farlig frempå etter et frispark etter ti minutter, men avslutningen gikk over.

Moses hadde en kjempesjanse til å punktere kampen fullstendig i det 70. minutt, da han løp fra hele Stabæk. Men alene med keeper, ble avslutningen for svak.

Totland hadde 3–0 i nettet i det 83. minutt, men scoringen ble feilaktig annullert for offside. Men på overtid fikk Totland sin fortjente scoring etter innlegg fra Arnarson.

TIL-børsen (1–10):

Jacob Karlstrøm 6

Stort sett fine og lange utspill. Våken i feltarbeidet. Bra redning på frispark fra Khoblenko like før pause.

Isak Helstad Amundsen 5

Nær ved å score sitt første TIL-mål, men Moses scoret uansett sekundet etter. Solid innsats, selv om han ble lurt et par ganger.

Anders Jenssen 6

Headet inn i feltet før TILs ledermål. Sterk i lufta og god posisjonering. Litt enkelt vendt bort et par ganger. Burde fått til en bedre avslutning etter corner tidlig i andre omgang. Ut på overtid.

Kent-Are Antonsen 6

Trygg og solid. Gjorde ting enkelt. Ser ut til at menisken ikke plager ham nevneverdig.

Tomas Olai Totland 7

Slapp for enkelt markeringen av Normann Hansen midtveis i første omgang, men ellers solid defensivt. Over på venstre etter Nilsen gikk ut. Hadde 3–0 i nettet, men ble feilaktig avblåst for offside.

Felix Vrede Winther 6

Fikk debuten fra start. Kombinerte fint med Mikkelsen før 2–0. Viste noen fine detaljer. Ut etter 70 minutter.

Ruben Yttergård Jenssen 6

Fin kombinasjon med Moses før Arnarsons sjanse. Enda mer med offensivt i starten av andre omgang uten at det ble scoringer av det.

Eric Kitolano 5

Opp og ned med «Kito». Direkte og fin i stilen, men for veik i avslutningene. Fin link med Mikkelsen. Noen enkle ballmist.

Lasse Nilsen 5

Stor fart. Pådro seg en smell da han ble dyttet over ende av Shala. Vil mye, men ble dessverre lite sluttprodukt i de 40 minuttene han spilte.

August Mikkelsen 8

TILs bestemann. Vanskelig å få has på. Godt driv. Plaget Stabæk gang på gang med sin nydelige teknikk og lave tyngdepunkt. Fin assist til 2–0-scoringen. Også regien bak 3–0.

Moses Ebiye 8

Satte fint inn 1–0-ledelsen etter ni minutter. Fem minutter senere scoret han 2–0 med lårene! Bra i kombinasjonsspillet også. Spilte fint frem Arnarson til stor mulighet. Brukbar sjanse etter 60 minutter, men dessverre for svak avslutning. Etter 70 minutter løp han fra hele Stabæk, men Sandberg reddet.

Innbyttere:

Adam Örn Arnarson 5

Inn for Nilsen i det 43. minutt. Fin assist til Totland. Stor mulighet på overtid i første omgang, men skuddet gikk utenfor. Vises at han mangler kamptrening i enkelte situasjoner.

Daniel Berntsen

Inn for Winther etter 70 minutter.

Niklas Vesterlund

Inn for Jenssen på overtid

Magnus Andersen

Inn for Kitolano på overtid.

Joachim Rothmann

Inn for Moses på overtid.