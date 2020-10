RBK-stopper klar for ny klubb

Gustav Valsvik lånes ut til Stabæk.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Gustav Valsvik skal spille for Stabæk resten av 2020-sesongen. Foto: Trond Reidar Teigen/NTB

Det skriver RBK på sin hjemmeside.

Gustav Valsvik skal spille for Stabæk ut 2020-sesongen.

– Etter samtaler med Åge skjønner jeg at det kan bli knapt med spilletid i høst. Derfor er dette en god mulighet for meg. Jeg ser frem til å bidra med mitt for Stabæk resten av sesongen, sier Valsvik til RBK.no.

Fredag skrev Adresseavisen at Valsvik hadde vært i samtaler med Åge Hareide vedrørende hans egen fremtid. Under møtet fikk Valsvik beskjed om at han kan finne seg ny klubb.

Ønsket seg bort

Mandag formiddag bekreftet Valsvik til Adresseavisen at det har vært interesse fra andre klubber i helga.

Etter mandagens treningsøkt, der Valsvik var en av kun syv spillere som var ute på feltet, sa stopperen at han håpet et utlån ville gå i boks.

– Det ville vært optimalt for alle parter. Ingen er tjent med at jeg skal gå her uten å spille, sa Valsvik til Adresseavisen.

Nå får 27-åringen det som han vil. Resten av sesongen blir han å se i blått og sort i Bærum.

Midtstopperen står med 32 kamper for RBK. Han har kontrakt med trønderne ut 2022-sesongen.