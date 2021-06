England-sjefen til VG: – Kanes verden er mye mer komplisert

LONDON (VG) «Do we need to talk about Harry?».

BYTTET UT IGJEN: Gareth Southgate har byttet ut Harry Kane i to EM-kamper på rad, men holder fast ved at stjernen er hans viktigste spiller. Foto: Mark Pain/PA Images Contributor

Slik lød overskriften i EM-bilaget til den engelske storavisen The Times på lørdag, i kjølvannet av Englands hardt kritiserte 0–0-kamp mot Skottland på Wembley.

Det er sprøtt hvor fort det kan snu. Kane ble toppscorer i Premier League denne sesongen med 23 mål. Han ble like gjerne assistkonge også med 14 målgivende pasninger. For et Tottenham-lag som endte på syvendeplass.

Mandag tikker også nyhetene inn om at Manchester City har lagt inn et bud på godt over én milliard kroner i et forsøk på å sikre seg England-kapteinen.

Likevel skulle det ikke mer enn to EM-kamper til før engelske medier nærmest har erklært Kane-krise.

Ingen skudd på mål, byttet ut i begge kamper og kun 19 ballberøringer på 74 minutter mot Skottland trekkes av The Times frem som tall som gir «grunn til bekymring».

Flere har stilt spørsmål ved om stjernespissen i det hele tatt bør starte for England.

Det førte til at England-manager Gareth Southgate, allerede to døgn før tirsdagens oppgjør mot Tsjekkia, garanterte at Kane beholder plassen sin mot Tsjekkia – og at han er Englands «viktigste spiller».

Overfor VG deler Southgate sine tanker om hvor raskt medienes fremstilling av Kane kan gå fra himmel til helvete:

– Det er verdenen til en stor spiller. Så lenge jeg har vært England-manager, har jeg måttet svare på slike spørsmål om Harry i tre eller fire ulike perioder. Og uten unntak har han kommet ut av de periodene, scoret viktige mål for oss og spilt eksepsjonelt bra.

– Det er en gjentakende syklus, smiler Southgate og fortsetter:

– De store spillerne har stort fokus på seg, mye mer oppmerksomhet rundt seg, og deres verden er mye mer komplisert enn andre spillere som kan gå under radaren av press og intensitet.

Den tidligere engelske landslagsspilleren, som blant annet deltok i 1996-EM på hjemmebane, bruker sin erfaring til å hjelpe den kritiserte spissen gjennom perioder med stor negativ oppmerksomhet:

– Jeg har enorm forståelse for hvordan det er for Harry. Jeg har spilt med store personligheter, store spillere, og vet hvordan deres verden er annerledes. Forhåpentligvis hjelper det meg med å håndtere Harry og få det beste ut av ham, noe jeg mener vi har over en lang tidsperiode.

En som vet hvordan det er å være England-spiss i mesterskap, er Peter Crouch. I sin spalte i Daily Mail skriver den høyreiste herren om Kane-kritikken:

«Det har ikke noe å si om han vant gullskoen forrige sesong. Det har ikke noe å si hva han gjorde i 2018-VM (toppscorer). Det er utrolig hvor ustabile vi alle er, men tidligere bragder betyr ingenting hvis du ikke har hatt et skudd på mål i turneringen som alle ser på for øyeblikket.»

I The Times peker den anerkjente kommentatoren Henry Winter på tempoet i Englands spill som en av måtene de kan få mer ut av Kane på.

«England må få ballen raskere frem til ham», skriver Winter.

For tre år siden scoret Kane fem av sine seks VM-mål på de to første kampene i gruppespillet. Han scoret hverken i semifinalen mot Kroatia eller i kvartfinalen mot Sverige.

– Det vi har lært i tidligere mesterskap, er at det handler om å toppe formen til riktig tid. Og det er i utslagsrundene. I Russland var det kanskje tider rundt kvart- og semifinalen der jeg ikke var så skarp som jeg ønsket. Til slutt nådde vi ikke dit vi ville, kanskje delvis på grunn av det, sier Harry Kane selv.