Vil stanse Eliteserien: – Dette er ikke bra for håndballen

Førstkommende onsdag skulle Tertnes etter planen spilt mot Vipers. Dersom regjeringen får viljen sin blir den kampen utsatt. Jannica Luoto (arkiv)

– Jeg er overbevist om at vi kunne arrangert kamper de neste to ukene under trygge rammer, sier daglig leder i Tertnes.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden