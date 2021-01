Gullhåpet må gjøre alt rett den siste måneden, men vil ha flere slike hyl

Han nevnes blant Norges største VM-favorittene. Jarl Magnus Riiber drømmer om gull og heder.

Jarl Magnus Riiber fikk én seier og én 2. plass i Lahti i helgen. Da han vant teamsprinten sammen med Jørgen Graabak, viste han det på denne måten. Foto: MARKKU ULANDER /NTB

Kombinertløperen leder verdenscupen suverent, og har høye ambisjoner i ski-VM i Oberstdorf. Men han har også en jobb å gjøre den neste måneden inn mot mesterskapet.

– Det er jeg enig i, men det skal jeg også gjøre, sier Riiber til Aftenposten.

Han blir ofte nevnt i samme åndedrag som langrennsløper Therese Johaug, som også har et stort favorittstempel før mesterskapet som starter 23. februar.

Og han kan godt tenke seg å hyle slik han gjorde under teamsprinten i Lahti, for det var et uttrykk for norsk seier.

Jarl Magnus Riiber og resten av troppen drar videre til Seefeld mandag. Foto: MARKKU ULANDER /NTB

Ble kombinertkonge

Under VM i Seefeld for to år siden, fikk den norske kombinertløperen med seg to gull og en sølvmedalje. Siden den gangen er det flere ting som har irritert ham.

– Jeg kålet det til i hoppbakken, og brukte altfor mye energi på det. Medaljen i stor bakke gikk rett vest på grunn av det. Dessuten ble det «bare» sølv i teamsprint, og det må vi rette på nå, sier han.

Jan Schmid var makker i 2019. Jørgen Graabak blir trolig makker i lagkampen i VM, slik han var lørdag i Lahti.

Slik ser en vinner ut. Akito Watabe fra Japan vil også komme til å melde seg på i medaljekampen i VM. Foto: MARKKU ULANDER / NTB

Fakta VM-program kombinert

26. februar: Gundersen Normal (m) 27. februar: Gundersen Normal (k) 28. februar: Lagkonkurranse Normal (m) 4. mars: Gundersen Stor (m) 6. mars: Teamsprint Stor (m)

Må ta sats

Hoppingen har vært en liten akilleshæl for flere av de norske denne sesongen.

– Det er der vi må legge trøkket fremover, sier landslagstrener Peder Sandell.

Han mener at det kun er små marginer som løfter laget fra middels til topp. Det handler om sittestilling og sats, og ikke minst landing.

Det siste fikk Riiber merke i Lahti søndag. Han hoppet 130 meter, lengst av alle, men nedslaget var altfor dårlig. Stilkarakterene ble deretter. Dermed gikk han ut i sporet 28 sekunder bak teten.

Langrenn er Heming-utøverens styrke, men nå var Watabe hissig på grøten, akkurat som i Lahti ett år tidligere.

Dermed måtte Riiber vente på sin 32. individuelle verdenscupseier.

– Uansett fikk jeg en god følelse etter helgens to renn. Vi er litt mer oppe og nikker, og vi klarte å snu skuta, sier Riiber.

Han tenker spesielt på at fem norske løpere var inne blant de tolv beste søndag. For Riiber er avhengig av et norsk lag der de aktive kan pushe hverandre, selv om han de siste årene har vært helt sjef.

14 individuelle seire forrige sesong er en rekord som det er vanskelig å slå. Denne vinteren er det blitt fire seire.

Pallen er blitt en fast venn for Jarl Magnus Riiber (t.v.), men nå var Akito Watabe aller best. Ryota Yama fra Japan ble nummer tre. Foto: MARKKU ULANDER / NTB

Skal prege alle øvelser

Og at Riiber har ambisjoner i det kommende mesterskapet, bekrefter sportssjef Ivar Stuan:

– Målet vårt er at Norge skal ta medaljer i alle fem kombinertøvelsene, inkludert kvinnenes ene. Det betyr at det like gjerne kan bli gull, men marginene er så. Og Riiber er en god kandidat til toppen av pallen.

– Ingen tvil om at målet mitt er å vinne, sier Riiber.

Han vet at løpere fra andre nasjoner står i kø, fra Tyskland, Østerrike, Japan og Finland. Og for å ta ett eksempel: Tyskland har vunnet alle teamsprint som er arrangert siden VM i 2013.

– Vi må vippe tyskerne ned fra tronen, opplyser Stuan.

Jarl Riiber etter søndagens renn. Nå har han allerede begynt å tenke å trippelen i Seefeld kommende helg. Foto: Clas-Tommy Herland/Skiforbundet

De andre tar innpå

Kristian Hammer var landslagssjef under de store dagene for norsk kombinert i VM i Seefeld. Nå er han toppidrettssjef på Wang Romerike, men følger med på sine «gamle elever». Han ser også at noe har skjedd internasjonalt.

– Norge var så suverene i hoppbakken i fjor. Da skjønte flere nasjoner at de måtte gjøre noe for å hente inn forspranget. Og det har de klart, sier han.

Hammer synes ikke at nordmennene er like sterke som året før, men som han leger til:

– De har potensialet, men det virker som om de ikke har den samme selvtilliten i bakken.

44-åringen, som selv tok VM-gull i lag i Oberstdorf i 2005, tror det er mulig å komme «på plass» i hoppdelen før VM.

– I fjor slapp de seg løs og stolte på teknikken, utstyret og hele totalpakken. Det er det de må få til nå. De må ikke bli usikre, lete og famle.

Hammer mener at med kontroll på de viktigste tingene, vil selvtillit komme.

– Og det er ingen tvil om at Jarl Magnus er gullfavoritt. Troppen må bare bruke den siste perioden godt. Jeg har tro på dem.

Manda går ferden videre til trippelen i Seefeld, og deretter til Klingenthal. Så blir det enten verdenscup på Lillehammer, eller samling der, hvis cupen avlyses på grunn av korona.