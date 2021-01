Bolsjunov slo etter finske Mäki: – Langt over grensen

OSLO/LAHTI (VG) Bak Norges lekne stafettseier ble det drama da Aleksandr Bolsjunov slo etter og kroppstaklet finske Joni Mäki. Begge sider nekter å ta på seg skylden for det som skjedde.

– Jeg er sjokkert over det som skjer. Det hører ikke hjemme på noen som helst måte i langrenn, og det er langt over grensen, sier landslagstrener Eirik Myhr Nossum til VG i Lahti, og sammenligner episoden med MMA.

For det var ikke Norges overlegne seier som kom i sentrum etter stafetten. Aleksander Bolsjunov var sur lørdag og søndag ble det voldsomme tumulter både før og etter målstreken.

Finske Joni Mäki var foran Bolsjunov mot det korte oppløpet i Lahti og holdt unna gjennom svingen. Men så ble det tett, og finnen ventet lenge med å velge korridor foran de siste meterne før målstreken.

Han valgte å bytte spor og gå inn foran Bolsjunov i yttersporet, som fikk et par glipptak og mistet balansen og farten. Da klikket det for russeren, som slo etter Mäki to ganger - med staven og med knyttneven.

Etter at de passerte målstreken, kjørte Bolsjunov inn i Mäki og klinket ham rett ned med en kroppstakling på ski i høy fart. Mäki ble liggende, Bolsjunov ble rasende og hele det russiske laget ble diskvalifisert.

Juryleder Pierre Mignerey sier at Bolsjunov ikke risikerer ytterligere sanksjoner enn diskvalifiseringen, og dermed er klar til å delta i Falun kommende helg.

Mäki selv syns hele situasjonen minnet om en annen idrett.

– Det var mitt privilegium å velge bane, og han valgte samme som meg. Reaksjonen er usportslig, det minner mer om ishockey og jeg synes han overreagerer, sier Mäki til VG, og sier han ikke forsøkte å blokkere rivalen.

Pinlig

Emil Iversen har aldri sett noe lignende i skisporet.

– Det er ufint rett og slett ... pinlig. Det blir en tung dag for Russland i dag. De blir ydmyket både i løypa og ellers. Bolsjunov avslører seg veldig i dag, han må legge seg flat og jobbe med det der, sier Iversen, som lørdag refset russerens atferd, til VG.

Iversen mener finnen tok det bra.

– Jeg frykter at jeg hadde reist meg opp og slått rett tilbake, sier Iversen.

Han mener hendelsen minner mer om en bygdefest på samfunnshuset i Meråker.

– Der var det slåssing da jeg var mindre. Det var flashbacks til det, sier Iversen i pressesonen.

Den finske stjernen Iivo Niskanen sier at det som skjedde ikke hører hjemme i langrenn.

– De valgte korridor, Joni valgte først for han ledet. Han gjorde ikke noe galt. Det var usportslig av Bolsjunov, sier Niskanen til VG.

Russland beklager

Det ble jurymøte. Og det tok ikke lang tid før meldingen kom om at Russland er disket og mistet tredjeplassen på den siste herrestafetten før VM i Oberstdorf.

Russernes trener Markus Cramer mener at Bolsjunov hadde god grunn til å føle seg hindret - men beklager samtidig at hans stjerneelev reagerte på den måten han gjorde.

– Aleksandr må ikke gjøre dette, han er skiløper, men for oss starter situasjonen når de velger spor på oppløpet. For meg er det klart - finnen har valgt ett spor, men så endrer han ut til høyre og der er Aleksandr, sier Cramer til pressen, og sier han forstår fullstendig hvorfor Bolsjunov reagerte.

Han mener det imidlertid er «bullshit» at det reageres så kraftig som det gjør fra blant annet norsk side.

Røthe leverte

For Norge ble det hele fullstendig udramatisk.

Røthe kvittet seg med to russiske lag på sin sterke tredjeetappe og ankermann Simen Hegstad Krüger gikk i ensom majestet - og ble ikke truet av russerne på samme vis som Finn-Hågen Krogh ble under den legendariske VM-stafetten i nettopp Lahti for fire år siden.

Etter at Petter Northug ga seg som ankermann etter VM-gullet i Falun i 2015, har Johannes Høsflot Klæbo hatt jobben. I Klæbos Lahti-fravær ble Simen Hegstad Krüger satt til jobben å gå sist.

Og det ble en triumfferd fra start til slutt. Han kom til dekket bord. Alt var servert av hovmester Røthe, etter at Pål Golberg og Emil Iversen mørnet feltet på de to første etappene..

PS! Det er nesten seks uker til VM-stafetten i Oberstdorf fredag 5. mars. Da er det 4x10 km, men i verdenscupstafett går herrene 4x7,5 km.