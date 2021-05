OL-klar padler klarer ikke å slippe gleden løs

Padleren Lars Magne Ullvang var lei og trist. Da landslagssjefen opplyste at han hadde fått en OL-plass, trodde han ikke på det.

Trening i hjemlig farvann. Nå kan Lars Magne Ullvang rette blikket mot Tokyo. Foto: Stein J. Bjørge

Scenen i ungarske Szeged sist helg var følelsesladet. Dagen før hadde Ullvang bare blitt nummer tre i OL-kvalifisering i kajakk, 28/100 bak toeren. De to beste fikk automatisk OL-billett.

– Jeg var knust, sier han.

Så skjedde mye den kvelden og natten som Ullvang var uvitende om. En sjekk viste at franskmannen, som ble nummer to, ikke hadde lov til å stille.

Lagkamerater hadde allerede tatt den kvoteplassen under VM i 2019, første gang det var lov til å sikre seg de gjeve OL-billettene.

Den gangen klarte ingen nordmenn den biffen.

For første gang på ni år har Norge en padler i OL. Lars Magne Ullvang er klar for oppgaven. Foto: Stein J. Bjørge

Tilbakeslag og fremgang

Ullvang ga aldri opp drømmen om å kvalifisere seg til sommerlekene i Tokyo, selv om det var krevende før jul da beskjeden kom om at han hadde en form for leddgikt. Sakte kom han til hektene ved hjelp av medisiner, egenpleie og fornuftig trening.

I Ungarn trodde han fem års arbeide for å OL-debutere var over. Neste dag deltok 26-åringen i en verdenscupregatta. Da han kom inn til brygga, sto landslagssjef Eirik Verås Larsen der. 45-åringen hadde en viktig melding. Ullvang fikk beskjed om å komme seg opp av båten.

– Da vi sto på brygga, fortalte jeg at han likevel var OL-klar. Meldingen fra ham var tydelig: «Du tuller ikke med en OL-plass!»

Da Ullvang fikk høre forklaringen, at det stemte, begynte han å gråte.

– Han knakk sammen og måtte sette seg ned på brygga. Begge hadde en fin stund sammen, sier Larsen.

Lars Magne Ullvang har vist for dem som kommer bak ham, at det er mulig å nå til verdens største idrettsleker. Foto: Stein J. Bjørge

Fakta Lars Magne Ullvang Født: 1. august 1994 Klubb: Tysvær Kano- og Kajakklubb Kommer fra: Tysvær i Rogaland Bosatt: Høvik i Bærum Meritter: VM-gull som junior i maratonpadling sammen med Marius Borge, U23-europamester i K1 sprint. EM-bronse i juniorklassen. Fem kongepokaler. Les mer

Kjipt for konkurrenten

Vel hjemme i karantene, forteller Ullvang hva som skjedde umiddelbart etterpå:

– Akkurat da jeg fikk den beskjeden, begynte det å tordne, lyne og høljregne.

I ettertid er han glad på egne vegne, men lei seg med tanke på franskmannen som trodde billetten var hans.

– Det er som om jeg ikke kan slippe gleden helt løs. Det franskmannen opplever, er hjerteskjærende. Jeg vet at saken er omtalt i franske medier de siste dagene. Det er blitt stort der. Dette er så kjipt for konkurrenten min.

Landslagssjefen presiserer at det ikke er nordmennenes skyld at franskmannens solide løp endte på denne måten, men et regelverk som er innfløkt. Frankrike hadde tabbet seg ut.

Det sjefen gleder seg ekstra over, er at Norge endelig har med en padler i OL igjen. Han og kona Mira representerte Norge i OL i 2012, da sørlendingen tok OL-gull for andre gang. I Rio deltok ingen norske padlere.

– Dette er utrolig viktig for norsk padling. De kvoteplassene er beintøffe å få tak i, mener landslagssjefen.

Kun 13 padlere får delta i hver klasse.

Betyr mye for fremtiden

Larsen sier at det er viktig å vise overfor yngre padlere at Norge har et system og et treningsopplegg som kan bringe de aktive til det øverste nivået.

– Betydningen av norsk OL-deltagelse handler vel også om anseelse, status og mer synlighet?

– Ja, det er et kvalitetsstempel å kunne ha utøvere i OL. Og det betyr at Olympiatoppen også vil satse på oss de neste årene.