Måtte lokkes til Hødd og sa nei landslaget. Nå er han en av Solbakkens menn: - Det er en helt spesiell og god historie

Fredrik Aursnes kan få sin debut på landslaget i neste måned. Hans tidligere trener, Lars Arne Nilsen, mener det var på tide at han fikk sjansen.

Fredrik Aursnes kan få sin debut på landslaget i treningskampene mot Luxembourg og Hellas. Foto: Fredrik Hagen, NTB

25-åringen har spilt for Molde siden 2016 og har vært en viktig brikke i laget fra dag én. Forrige sesong imponerte Aursnes stort, og i Moldes kamper i Europaligaen har midtbanespilleren bevist at han trolig er moden for større oppgaver enn eliteserien.

Onsdag nådde han også en ny milepæl i karrieren. Da Ståle Solbakken presenterte landslagstroppen til de kommende treningskampene mot Luxembourg og Hellas, var Aursnes ett av navnene som ble lest opp.

– Det er en spiller som har ligget i vannskorpen lenge, og han har klarte seg bra både i eliteserien og europaligaen. Samtidig er det kanskje den posisjonen med sterkest konkurranse. Spillerne fra eliteserien slutter seg til troppen senere enn de andre, men jeg får i hvert fall bli bedre kjent med og får et inntrykk av dem, sa Solbakken om Aursnes.

– Komplett

AaFK-trener Lars Arne Nilsen, som tidligere har trent Aursnes i Hødd, er ikke i tvil om hva han mener om uttaket.

– For meg var det på tide at Fredrik ble tatt ut. Jeg har ikke hele bildet over alle som er gode, men hvis de har bedre midtbanespillere enn han, da står det bra til. For meg er han komplett, sier han.

– Det er nok stort for Fredrik. Det er drømmen til alle norske spillere, og det er mange spillere som hadde ofret fingere og kroppsdeler for det. Jeg er sjalu på alle de andre spillerne som får spiller med ham. Han kan passe utrolig godt inn i Ståle lag, hvis Ståle spiller slik han gjorde i FCK. Han er god på å time de bevegelsene Ståle ønsker. Jeg tror han har fått en drømmespiller, sier Sivert Heltne Nilsen, som spilte med han i Hødd.

Sunnmørsposten har ikke klart å få en prat med Aursnes etter at landslagsuttaket ble klart.

Måtte lokkes til Hødd

AaFK-trener Nilsen skjønte tidlig at han hadde med et helt spesielt talent å gjøre da Aursnes gikk til Hødd i 2012. Allerede som 14-åring debuterte midtbanespilleren for Hareid i 3. divisjon.

– Det er en helt spesiell og god historie. Vi måtte virkelig lokke han til å spille for Hødd, for han ville jo gjerne spille videre på Hareid. Han trente først med juniorlaget, så hadde vi et møte der vi sa han kunne trene med A-laget når han ville det, sier Nilsen.

Han husker spesielt en øvelse de hadde på A-lagstrening da Aursnes kom dit, der det var tvunget tre touch.

– Det å spille med en og to touch er enkelt i små firkanter, men med tre touch må du ta med deg ballen i ledig rom og slippe den videre. Det er en vanskelig test på fotballforståelsen, når du blir testet på det å ha oversikt. Fredrik var bare 15 år, men gikk rett inn og var plettfri. Da tenkte jeg: her har vi en helt spesiell spiller. Jeg har aldri sett noen takle den øvelsen så bra, sier AaFK-treneren.

Hopland-sammenligning

– Du så allerede var den første treningen at han var et talent utenom det vanlige. Det er litt det samme som med Nikolai (Hopland) i AaFK nå, det er en spiller vi bare må bruke. Så god var Fredrik.

Aurnes var tidlig ettertraktet for de aldersbestemte landslagene, men det ble med kun to kamper for U18-landslaget før han spilte tre år på U21-landslaget. Midtbanespilleren synes det tidligere i karrieren var kjekkere å være på Hareid enn å spille landskamper.

– Fredrik var seriøs og jobbet på sin måte, men det var ikke så viktig å være en del av Hødds A-lag, eller å reise på landslagssamling. Jeg tror det er en av hans styrker, at han ikke har stresset med å bli proff og komme på landslaget. Han har et avslappet forhold til det, for det kommer når det kommer. Det er bare å se på hvor mye han åpenbart koser seg i Molde med kompisen Eirik Hestad. Han er helt sikkert fornøyd, tror Nilsen.

– Spesiell gutt

AaFK-treneren tror Aursnes spiller fotball først og fremst fordi det er gøy og at han trives så godt med det.

– Han er en spesiell gutt, som har en leken og sunn innstilling til fotballen. Det var på tide han fikk sjansen på landslaget nå.

– Han er en av de spillerne som fortsatt gir meg frysninger. Første gang jeg så ham var på nattcup i Hareid. Han bare danset, det han gjorde var kunst. Jeg er nok den største Aursnes-fanen i Norge, og for meg er den mest komplette spilleren jeg har spilt med, han god på alt. Han har egentlig ikke noen svakheter.

Belgia-proffen husker godt at Aursnes imponerte allerede fra første treninga i Hødd.

- Noe av det jeg savner mest, er å spille på midten med ham. Det er sånne spiller som han som gjør at det er gøy å spille fotball. Han er den perfekte lagspiller og lagkamerat.