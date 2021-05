Han fryktet karrieren var over da han ble skadet. Nå hylles Starts storsignering for jobben han har gjort

Han innrømmer at det har vært knalltøft. Nå roses Adeleke Akinyemi for jobben han har lagt ned for igjen å bli en å regne med i Start-laget.

Adeleke Akinyemi var til tider dominant i andre omgang mot Aalesund. Foto: Tor Erik Schrøder

KRISTIANSAND: – Det har vært mye jobb. Jeg har prøvd å legge all innsatsen ned på trening. Det har vært tøft for meg, men jeg har ikke noe annet valg. Dette er jobben min, sier Adeleke Akinyemi.

Stjernespissen som ble Starts nest største signering noensinne sommeren 2018. Som ble skadet i første serierunde 2019 og som siden har slitt med å komme tilbake til hundre prosent seg selv.

Et låneopphold i HamKam i fjor ble verdiløst. Da han returnerte fra ferie foran denne sesongen var han smittet av korona og ble anmeldt for brudd på karantenereglene.

Da han omsider kom i gang med trening igjen var han langt unna nivået.

– Det er ganske utrolig

Skru tiden fram noen måneder og Adeleke Akinyemi blir kåret til Starts beste spiller på børsen når laget slår Aalesund på hjemmebane.

Ting har snudd totalt for nigerianeren - og mye av rosen går til spissen selv som har jobbet knallhardt for å komme tilbake.

– Å ta de stegene som han har gjort fra han kom tilbake, det er ganske utrolig. Han har tatt enorme steg fra å ikke være i nærheten til tidvis dominere som det han gjør i andre omgang, sier Start-kaptein Kristoffer Tønnessen.

– Han har vært gjennom de utroligste ting. Da blir det ekstra gledelig å se at han får betalt for den jobben han har lagt ned. Han har stått i det, ikke gitt opp, og vært interessert i å forbedre seg og ta imot coaching. Da blir man ekstra glad for at han løfter seg, sier trener Joey Hardarson.

Adeleke Akinyemi (t.h) kunne juble sammen med Kristoffer Tønnessen og Eman Markovic mot Aalesund. Foto: Tor Erik Schrøder

– Nå er ting mye bedre

Det har vært mange som har tvilt på om 23-åringen skulle komme tilbake. Akinyemi selv innrømmer at han har tenkt tanken på at karrieren kunne være over.

– Noen har tvilt på meg. Noen vil alltid tvile. Jeg kan ikke gjøre noe med det. Jeg må bare jobbe og gi hundre prosent, sier Akinyemi.

– Har du tvilt på deg selv?

– Jeg har aldri tvilt på meg selv. Det eneste var da jeg fikk skaden. Jeg tenkte at det kunne være slutten på karrieren. Men jeg ville ikke gi opp. Jeg har ikke hatt noe annet valg enn å jobbe hardt.

– Du fryktet at karrieren var over?

– Ja, jeg gjorde det. Etter den første operasjonen og da vi hadde fire-fem leger inn, men ingen fant ut helt hva skaden var. Det var tøft for meg, men nå er ting mye bedre, sier Akinyemi.

Han kunne kronet en flott prestasjon med en scoring i verdensklasse. Et skudd fra hjørnet av 16 meter smalt i kryssfestet. Se forsøket her:

Hvilken opptur det ville vært for en person som har ofret mye for å drive med fotball.

– Jeg har fått støtte fra familien og klubben. Familien er den viktigste støtten. Jeg har sittet mye alene i disse tre årene. Det er tøft, men det er karrieren min. Det er framtiden min. Hvis jeg vil ha noe er det gjennom fotballen. Fotballen har gitt meg alt jeg har, sier Akinyemi.

– Mye tryggere

Han trent mye ekstra. Enkelte ekstraøkter på ettermiddager eller før treningene på morgenen. Ballbehandling, teknikk, pasninger og skudd.

– Han har blitt mye tryggere på touch og pasninger, sier Joey Hardarson.

Akinyemi innrømmer at det har vært mentalt tøft å kvitte seg med skaden. Noen ganger dukker tankene om den stygge skaden opp i hodet hans, som gjør at han kan knyte seg litt.

Mot Aalesund tenkte han ingenting på den.

Da Fædrelandsvennen snakket med Adeleke Akinyemi for noen uker siden anslo han seg selv til å være på mellom 80 og 90 prosent av sitt beste.

Når vi spør igjen søndag om han nærmer seg 100, svarer han:

– Ja. Nesten.

– Hva mangler?

– Å spille flere kamper.

Neste sjanse: Ranheim på onsdag.

