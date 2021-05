Starts styreleder: – Det har vært tøffe og krevende uker

Styreleder Andreas Nielsen innrømmer tøffe diskusjoner med investorene, men sier målet hele tiden har vært å få til et samarbeid.

Styreleder Andreas Nielsen på tribunen tidligere i sesongen. Foto: Tor Erik Schrøder

– Det har vært tøffe og krevende uker, men sånn som dette nå har utviklet seg står IK Start mye sterkere. Vi har igjen en aktiv sparringspartner som vil være med å bidra. Men det er ikke til å legge skjul på at det har vært en tøff periode, sier styreleder Andreas Nielsen i IK Start.

Han kommer på banen etter at Robin Reed onsdag formiddag fortalte at han returnerer som styreleder i Start En Drøm etter å ha trukket seg for en måneds tid siden.

Helt siden årsmøtet har det vært stille fra partene, annet enn Nielsen som har fortalt om en konstruktiv og god dialog. Nå forteller klubbens styreleder at det har vært tøffe diskusjoner.

– Jeg har vært veldig klar i måten jeg har kommunisert med Start En Drøm på at vi skal se framover. Jeg er veldig glad for at Robin ser på det som en positiv ting og at det kommer noen hyggelige ord derfra. Vi har nå et behov for et godt og åpent samarbeid oss mellom, sier Nielsen.

– Har dere sett at økonomien i klubben er avhengig av at Start En Drøm er med videre?

– Når situasjonen er som den er og Start spiller i 1. divisjon så er det et veldig presset marked. Da er det utrolig fint å ha noen som ønsker å utvikle Start positivt sammen med oss. Så har dette gått fra litt dialog til enda mer dialog. Styret har hele tiden vært klar på at vi ønsker å finne en løsning, sier styrelederen.

Legger daglig leder på is

Han bekrefter at arbeidet med en ny daglig leder i klubben, noe som ble vedtatt å begynne med på årsmøtet 15. april, legges på is.

Nielsen var så seint som 11. mai ute og fortalte at jobben med daglig leder var godt i gang.

– Når administrasjonen er såpass liten og presset som den er, så trenger vi litt ro for å fordele arbeidsoppgaver igjen. Vi må benytte oss av den kapasiteten Start har i administrasjonen. Det har blitt jobbet ekstremt godt og så skal vi se framover hvordan vi skal organisere oss. Der har begge styrene noen tanker, sier Nielsen.

– Reed virker klar på at avtalen sier at daglig leder skal være ansatt i Start En Drøm?

– Den gjør det. Så var spørsmålet i forbindelse med årsmøtet hvorvidt en samlet daglig leder måtte ligge i IK for å ha ansvar for sport. Men nå ser vi mer behov for å få hjulene til å gå rundt og ha fokus på den daglige klubbdriften, sier Nielsen.

– Kan styret bare avblåse et vedtak på denne måten, eller må det gjennom medlemmene på nytt?

– Når vi legger den prosessen på is så vil heller ikke det nye organisasjonskartet implementeres. Vi ser at behovet for normal drift umiddelbart er så stor at vi tok den avgjørelsen, sier Nielsen.

– Start står sterkere

Dermed blir heller ikke det nye organisasjonskartet som ble vedtatt noe av på nåværende tidspunkt.

– Nå har vi lagt hele den prosessen på is. Vi er opptatt av at vi nå har kommet til enighet. Vi må få samlet alle de som er interessert i Start. Vi trenger at alle er med, sier Nielsen.

– Slik situasjonen er nå vil jeg si at Start står sterkere som klubb i og med at vi har en anledning til å benytte oss av samarbeidsavtalen. Så må jeg presisere at det har vært tunge og krevende tider. Vi har diskutert mye og vært uenige. Men til syvende og sist opplever jeg at vi er enige om de lange linjene, sier Nielsen.

– Hva har dere vært uenige om?

– Det har nok vært en uenighet om ansettelsen av daglig leder. Men vi har ikke på noe tidspunkt vært uenig om den daglige driften av klubben. Vi har vært enig om at vi gjør det beste vi kan, sier han.

Per i dag har altså klubben verken daglig leder i selskap eller klubb, selv om Christopher MacConnacher er tilgjengelig under sin oppsigelsestid. Det betyr en liten organisasjon hvor mange av de gjenværende ansatte opplever å ha få økt arbeidspress.

– Det kommer sikkert mer informasjon om hvordan vi ønsker å organisere oss. Vi samarbeider om dette, sier Nielsen og peker på et Reed-sitat om at «det kommer til å være en flink daglig leder i Start En Drøm framover».