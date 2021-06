«Det er lov å mene det Åge mener. Men jeg er uenig»

Pål André Helland synes det er deilig å slippe å være RBK-spiller. Men han har fortsatt «fingeren på RBK-pulsen», og vet hva som rører seg i klubben.

– Som den desidert største idretten i verden, mener jeg det er positivt og helt riktig at fotballen kan være med på å bidra til at verden blir et bedre sted å leve for alle, sier Pål André Helland. Foto: Petter Rasmus

– Jeg har glidd godt inn i klubben og i spillergruppa. Og familien er fint etablert her. Så foreløpig er det kun positivt, sier Pål André Helland om sitt nye fotball-liv som kanarifugl.

Etter å ha delt leilighet med Gjermund Åsen i nesten fire måneder, har 31-åringen kjøpt seg leilighet i nærheten av Åråsen (alt er i nærheten av Åråsen på Lillestrøm), og fått familien nedover. Samtidig har tre blitt til fire for Pål André og samboer Linn.

– Lillesøster Nova smatt ut på en time, så det gikk «fort og gæli». Men hun er frisk og rask, og det går veldig bra. Vi trives. Men huset på Nardo er bare utleid, og vi skal tilbake dit.

Helland møter Adresseavisen dagen før kamp mot klubben han, med noen få sesongers unntak, har tjent i hele sitt voksne fotball-liv. Over en kaffekopp i steiksola (som det ifølge Helland har vært omtrent siden han kom) tar han seg god tid. Ikke før om et par timer må han hente storebror Neo i barnehagen.

Helland er skadefri foran møtet med RBK fredag. - Vi har gjort noen endringer i treningen utifra ønsker fra det medisinske støtteapparatet i LSK. Og jeg føler meg ganske bra. Når går det på pusten rett og slett, jeg må få nok kampminutter. Det er litt det står, sier han. Foto: Petter Rasmus

Uenig med Hareide

Men spørsmål om RBK-exiten, ordkrigen med Hareide, og det nye livet på Lillestrøm må vente litt. For under intervjuet kommer nyheten om at Åge Hareide mener Pride og andre markeringer ikke hører til på en fotballarena. Helland er totalt uenig med sin gamle sjef.

– Det er ytringsfrihet i Norge, så det er lov å mene det Åge mener. Men jeg er uenig. Jeg mener det bare er bra at fotballen er sitt ansvar bevisst på akkurat dette. For dette handler om å fremme grunnleggende menneskerettigheter. Du skal ikke være redd for å være den du er, uansett legning, sier han – og legger til:

– Som den desidert største idretten i verden, mener jeg det er positivt og helt riktig at fotballen kan være med på å bidra til at verden blir et bedre sted å leve for alle. Det synes ikke jeg er noe dårlig gjort av fotballen.

Snakket ikke med sjefen

På tampen av februar ble Pål André Helland klar for Lillestrøm. Det skjedde etter en turbulent periode i vinter hvor Helland hevdet han fikk beskjed om at han var ferdig i klubben allerede før jul, noe Hareide gjentatte ganger avfeide som ikke korrekt. Duoen snakket om hverandre i media, men snakket ikke med hverandre i en lang periode.

– Ja, det var jo slik. Men når det kommer delvis anklager mot deg, må man jo svare på dem. Det går uansett helt fint. Og så kan det jo hende det var litt spill også. Slik saken sto, kunne det nesten gå litt politikk i det.

– Fra hvem?

– For å få til en kamp, må det to lag til.

– Så du mener at dere dro på litt ekstra begge to?

– Ja. Eller at man kanskje bevisst brukte de kanalene, og valgte ordene med omhu for å si det man ville si uten at det ble for stygt. Kanskje. Det var helt klart en spesiell situasjon, sier han.

– I LSK er det litt harmoni nå. Etter at de rykket opp, er det en positivt vind som blåser over Åråsen. Det er deilig å kjenne på en klubb som er veldig samlet og drar i samme retning, sier Helland bak sylfrekke solbriller. Foto: Petter Rasmus

– Deilig å kjenne på en samlet klubb

Helland innrømmer at han sluttet å si «vi» om Rosenborg samme dag som han gikk ut døra på Brakka. Men han brukte likevel litt tid på å venne seg til tanken på at han ikke lenger er Rosenborgspiller. Nå hevder Helland han ikke savner å være en del av klubben.

– Nei, det blir feil å si akkurat nå. Det er litt deilig å slippe også. For det har vært såpass mye støy og negativitet og kok og kaos de siste årene. Du kjenner det litt ekstra som trønder på RBK når det går dårlig. Nå slipper jeg de mørke tankene. I LSK er det litt harmoni nå. Etter at de rykket opp, er det en positivt vind som blåser over Åråsen. Det er deilig å kjenne på en klubb som er veldig samlet og drar i samme retning, sier han.

– Hvor tett følger du RBK?

– Veldig tett. Jeg har fingeren på pulsen, og vet hva som rører seg. Jeg har fortsatt mange kompiser i og rundt laget, og har et veldig godt forhold til så å si samtlige i klubben. Jeg ønsker RBK alt det beste, men samtidig er jeg opptatt av mitt her i LSK også. På å bli ordentlig matchfit og bidra til at vi vinner fotballkamper, sier han.

– For mange like typer

– Hva tenker du om det RBK har prestert i så langt i år?

– Det er i hvert fall fint å se at det ikke er jeg som var problemet. Så slipper jeg å dvele over at det var jeg som ødela de siste årene. Men det er jo synd at de sliter med å levere.

– Hvorfor tror du RBK ikke har prestert bedre?

– Jeg tror ikke man skal glemme hva man har gjort, og hvorfor man har vært god tidligere. Det er ofte slik at man glemmer det, og ser alle mulige andre plasser. Det er uten tvil et lag og en stall med fantastiske meritterte fotballspillere, store talent, og folk som er i sin beste fotballalder. Kanskje har stallen litt for mange like typer, men alt ligger til rette for at de skal lykkes. Når det gjelder helt konkrete ting ute på banen, skal jeg i hvert fall holde det for meg selv til etter kampen i morgen. Dersom det er noe vi kan såre de på, så velger jeg å fortelle det til trenere og lagkamerater, sier han.