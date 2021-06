Her er degraderte Finn-Hågen sammen med sitt nye «Tromsø-lag»: – Kanskje var det dette jeg trengte

I 2017 «lekte» Finn-Hågen Krogh med Sergej Ustjugov og førte Norge til et dramatisk VM-gull. Fire år senere satser han mot OL som en del av et regionlag.

FINN EN «FEIL»: Her er Team Nord-Norge-utøverne som var med på samlingen i Malangen: Daniel Stock, Silje Theodorsen, Ingrid Andrea Guldbrandsen, Ingrid Mathisen, Finn-Hågen Krogh og hovedtrener Kristian Skogstad. Foto: Øyvind Sivertsen

Etter suksessen i verdensmesterskapet i Lahti har ting mest gått på tverke for finnmarkingen. Foran årets sesong ble han vraket fra landslaget.

– Kanskje har det gått på autopilot på landslaget de siste årene. Jeg følte jeg sto og stanget litt i veggen uten at jeg kom meg videre. Da må man til slutt gjøre en endring. Det ble selvfølgelig litt påtvunget denne gangen, men det ble en stor endring og et helt nytt lag. Du blir litt mer skjerpet når det er nye omstendigheter rundt deg. Innimellom har du godt av litt nytt, sier Finn-Hågen Krogh til iTromsø.

Han ble Norges store VM-helt i Lahti, der han aldri slapp russeren Sergej Ustjugov helt opp i ryggen i ti beinharde kilometer. Hver gang «den russiske bjørnen» nærmet seg, rykket finnmarkingen litt fra igjen. Et nervedrama.

Istedenfor å lade opp til ny sesong på steder som Sognefjell – sammen med Klæbo & Co – trente Krogh sammen med Team Nord-Norge på Malangshalvøya i Balsfjord i forrige uke. Regionlagene er «nivå tre» i langrennspyramiden.

– Det jobbes veldig likt her, synes jeg. Utøverne er like seriøse og jobber like hardt som landslagsutøverne. Jeg føler at jeg er i et prestasjonsmiljø med et mål om å bli en bedre skiløper. Akkurat det føler jeg ikke står tilbake for noe som helst. Jeg kommer i modus når jeg er med den gjengen her, understreker en nydusjet Finn-Hågen Krogh til iTromsø.

Han har nettopp lagt bak seg en intervalløkt på rulleski i Malangen. Han og de andre utøverne har fått lånt huset til skitoppen Torbjørn Skogstad og hans kone Nina under samlingen. Lederen av langrennskomiteen er faren til Team Nord-Norges trener, Kristian Skogstad.

Sistnevnte bor i en campingvogn, mens Team Nord-Norge-utøverne får bruke eneboligen.

– Veldig trivelig å være her. Da vi var i Tromsø på samling, bodde jeg på hotell. Da fikk jeg ikke helt den samme «samlingsfølelsen». En stor takk til Torbjørn og Nina som lar oss bo her i et flott hus, sier Finn-Hågen.

– Du merker at det økonomisk er et mindre team, men det tror jeg egentlig kan være bra også. Her må man brette opp ermene litt. Det føles litt som å begynne på noe som er litt nytt og spennende. Alt kommer ikke gratis. Man må bare gi gass, rett og slett, og jeg føler ikke at dette er noen dårlig plass å være på. Kanskje er dette litt hva jeg trenger, faktisk, sier Finn-Hågen Krogh mens han spiser den hjemmelagede lasagnen som Daniel Stock har laget.

LAGKOMPISER: Her forsyner Finn-Hågen Krogh seg av lagkamerat Daniel Stocks lasagne. – Mye av grunnen til at jeg følte meg trygg på å komme på Team Nord-Norge, var at jeg visste at Daniel var her. Han har et helt topp nasjonalt nivå inne. Vi kan dra hverandre fremover, sier Krogh. Foto: Øyvind Sivertsen

– Hvorfor det?

– Nå har jeg vært veldig god, og jeg er så klart ikke blitt en dårlig utøver. Men det har vært små marginer som kanskje ikke har bikket riktig vei med treningen det siste året, svarer han.

Også «på privaten» har Krogh noe nytt på gang. Sommeren 2020 slo VG stort opp at «Finn er på damejakt».

– Det går bedre enn på lenge, kanskje. Jeg vet ikke om jeg har fått meg kjæreste, men det er noen som er litt interessant. Vi får se hvordan det utvikler seg. Inntil videre er det hemmelig hvem det er, slår han fast.

– Men det er noe på gang?

– Ja, jeg vet ikke om det er artiklene i VG sin skyld. Vi kan heller si på tross av det, sier han med et smil.

Sin egen sjef

Han beskriver seg selv som en sårbar utøver på trening. I fjor ble det kjørt på litt i overkant hardt, og sesongen ble en gedigen skuffelse.

– Det kan være 20–30 timer over et år som gjør at det «bikker over» for min del. Den knivseggen er veldig smal hos meg. Klart man må «pushe» og ligge helt på grensen for å få utvikling, men det er fort gjort at det blir for mye. Man vil jo så mye, men må begrense seg litt, uttaler han.

Da kan det være greit at man ikke jager etter Hans Christer Holund og Sjur Røthe på trening hver dag.

– Det er kanskje sant at det blir litt mindre jag over ting. Føler jeg står med blanke ark treningsmessig. Det kan være at man tør å gjøre mer det man selv vil enda litt mer når man kommer ett nivå ned på rangstigen. Man blir litt mer sin egen sjef. Jeg har kanskje blitt litt mer påvirket av utøverne på landslaget enn det man optimalt sett skal, for det handler om å gjøre tingene på sin måte. Jeg har nok vært litt for dårlig til det de siste årene, vedgår Krogh.

PÅ SAMLING I MALANGEN: Her står Finn-Hågen Krogh på verandaen – med Balsfjorden i bakgrunnen. Foto: Øyvind Sivertsen

– Det var jo dette jeg var så god på når jeg gjorde det så bra. Jeg føler at jeg nå tør å finne mer meg selv igjen, og ta et steg tilbake, fortsetter han.

Karriereslutt i Trondheim?

Kun åtte herreløpere kommer til OL i Beijing. Krogh har fast bestemt på at han skal være én av dem.

– Alle renn, helt fra start, blir viktig. Hver eneste sjanse man får til å vise seg frem må man bare utnytte, sier 30-åringen, som er innstilt på å satse mot VM i Trondheim i 2025.

– Ja, det er et langsiktig mål jeg har, sier 30-åringen.

– Uansett hva som skjer kommende sesong?

– Ikke uansett, men jeg har et håp om at jeg skal holde et bra nivå i noen år til og kanskje avslutte med VM i Trondheim. Da er jeg fortsatt i en alder da folk har tatt medaljer i mesterskap, sier Finn-Hågen Krogh.