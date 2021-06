Goretzka reddet Tyskland: – Syv minutter unna tidenes flause

(Tyskland - Ungarn 2–2) Det ble svært dramatisk da Tyskland tok seg videre til åttedelsfinale med et nødskrik. Nå venter England.

Dramaet i gruppe F ble avgjort med minst mulig margin. Scoringer både i München og Budapest - hvor Portugal og Frankrike møttes - gjorde at det bølget frem og tilbake i hele andreomgang rundt hvem som skulle ryke ut.

Ved flere anledninger byttet Tyskland og Portugal plass, men det var til slutt Ungarn som trakk det korteste strået.

Men tyskerne gjorde alt annet enn å imponere, i en kamp hvor de havnet under to ganger.

– Tyskland var syv minutter unna tidenes flause, meldte Kjetil Rekdal i VGTVs studio idet Leon Goretzka satte inn 2–2 etter 83 minutter på Tysklands egen hjemmebane.

– Dette er et meget skuffende tysk lag. Jeg hadde ikke trodd jeg skulle se Tyskland så svake. De skapte nesten ingenting. Men man må ha litt flaks den dagen alt går galt, også ender det kanskje med at Tyskland blir mestere. De er bedre enn det de viser i dag, men de må få det ut, sa Rekdal videre.

– I pausen ble vi enige om at vi skulle kjempe for livet. VI forsvarte oss heroisk, og vi ville det så sterkt. Men dessverre hadde vi ikke hellet med oss. Det føles ikke godt å ryke på denne måten, men jeg er stolt over det vi har levert, sa Ungarns andre målscorer András Schäfer etter kampen.

Fakta Slik spilles åttedelsfinalene: Lørdag:

Wales - Danmark

Italia – Østerrike

Søndag:

Nederland – Tsjekkia

Belgia – Portugal

Mandag:

Kroatia – Spania

Frankrike – Sveits

Tirsdag:

England – Tyskland

Sverige – Ukraina Les mer

Det store samtaleemnet i opptakten til møtet mellom Ungarn og Tyskland var alt annet enn sportslig. UEFAs nei til Tysklands ønske om markere sin støtte til pride ble avvist, noe som har satt sinnene i kok rundt om i Europa.

Blant tilskuerne var det store mengder pride-flagg, og under nasjonalsangene stormet en publikummer banen med flagget i regnbuens farger.

Før selve kampen var de sportslige premissene klare. Tyskland kom seg videre med uavgjort, mens Ungarn måtte vinne. Og det var laget som måtte vinne som kom best i gang. Kaptein Ádám Szalai snek seg inn mellom Mats Hummels og Matthias Ginter, og stanget ungarerne foran etter bare elleve minutter spilt. Da var Tyskland i teorien ute av mesterskapet.

21 minutter var spilt da det sang i tverrliggeren. Mats Hummels raget høyest på et hjørnespark og sendte ballen i metallet. Like etter var også Serge Gnabry nære. Men Ungarn hadde forholdsvis grei kontroll inn mot pause.

På utrolig vis startet den andre omgangen nesten tre minutter senere enn i Budapest i kampen mellom Portugal og Frankrike, hvor Karim Benzema raskt sendte Frankrike foran. Dermed var det plutselig Portugal som lå an til å ryke ut istedenfor Tyskland i gruppe F, selv om Ungarn fortsatt ledet 1–0 i München.

Da timen var passert var Roland Sallai fryktelig nære å doble ledelsen. Ungareren sendte av gårde et prosjektil av et frispark, og kun stolpen hindret scoring. Omtrent samtidig scoret Cristiano Ronaldo igjen i Budapest. 2–2 der betydde at Tyskland lå an til å ryke.

66 minutter spilt. Keeper Gulasci var ute på bærtur på et frispark, noe som gjorde at Kai Havertz enkelt satte inn den livsviktige utligningen for tyskerne. Men gleden varte bare i noen sekunder. Omtrent direkte fra avspark utnyttet András Schäfer elendig forsvarsspill i de tyske rekker, og dermed sto det plutselig 2–1 fordel Ungarn.

András Schäfer jublet hemningsløst for 2–1. Men det holdt ikke helt inn. Foto: MATTHIAS HANGST / POOL

Igjen måtte Tyskland jage. Toni Kroos var fryktelig nære ti minutter før slutt, noe som var et lite forvarsel. 84 minutter var spilt da innbytter Leon Goretzka kranglet ballen i nettet fra 14 meter. Det reddet Tyskland, som nå skal spille åttedelsfinale mot England.

– Vinneren der tror jeg kommer til finalen. Den motsatte siden er brutal, konkluderte Rekdal da han fikk oversikt over åttedelsfinalene. De første oppgjørene spilles lørdag.