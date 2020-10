Tidligere RBK-spiller storspilte i Europa-triumf

Fredrik Midtsjø imponerte da «norske» AZ Alkmaar tok en solid seier. De har fått en drømmestart i Europa League.

AZ Alkmaar, med Fredrik Midtsjø og Jonas Svensson på laget, triumferte nok en gang i Europa. Foto: PIROSCHKA VAN DE WOUW / Reuters

AZ ALKMAAR - RIJEKA 4–1

AZ Alkmaar tok torsdag kveld imot kroatiske Rijeka i Europa League. De tidligere Rosenborg-spillerne Jonas Svensson og Fredrik Midtsjø startet begge for vertene, mens Håkon Evjen var henvist til benken.

Nederlenderne gikk offensivt til verks, og ble rikelig og raskt belønnet for det. Allerede etter seks minutter fikk AZ straffespark, og Teun Koopmeiners ekspederte ballen sikkert i mål fra elleve meter.

Fredrik Midtsjø serverte to målgivende pasninger torsdag kveld. Foto: PIROSCHKA VAN DE WOUW / Reuters

Krempasninger

Kun et snaut kvarter senere smalt det igjen. Og denne gangen var en nordmann arkitekten bak.

Fredrik Midtjsø serverte en strøken og millimeterpresis pasning fra midtstreken til Albert Gudmundsson, som var på vei gjennom. Den islandske spissen gjorde ingen feil alene med keeper og økte sikkert til 2–0. Det resultatet sto seg til pause.

Etter pause fortsatte hjemmelaget å kjøre på. Etter 51 minutter la Jesper Karlsson på til 3–0, og nok en gang var Midtsjø nest sist på ballen.

Nordmannen fant svensken med en lekker langpasning på en kontring, som til slutt endte med nettsus.

Kort tid etter økte Gudmundsson til 4–0 med sin andre nettkjenning for dagen.

Etter 67 minutter ble også Evjen byttet inn. Like etter fikk Rijeka et trøstemål, slik at AZ Alkmaar til slutt vant 4–1.

Full pott

AZ Alkmaar er i en knalltøff Europa League-gruppe sammen med Napoli og Real Sociedad, i tillegg til Rijeka. Likevel har de fått en drømmestart og står med full pott etter to kamper. Det nederlandske laget tok en råsterk seier borte mot Napoli i første kamp, noe som virkelig gjør at drømmen om avansement nå lever.

Både Napoli og Real Sociedad står med tre poeng etter to kamper, etter at italierne vant 1–0 i San Sebastian torsdag kveld.

I serien har det derimot gått tråere for «norske» AZ. De har spilt fem kamper - og alle har endt uavgjort. Det gjør at laget ligger på nedre halvdel av tabellen i Eredivisie.

Neste kamp for AZ Alkmaar er hjemme mot RKC Waalwijk søndag kveld.

