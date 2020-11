Eliteserien direkte: Følg rundens dramatikk her

Ingenting tyder på at Bodø/Glimt skal klare å gjøre gullkampen spennende, til tross for at både Molde og Rosenborg har begynt å vinne igjen. Dermed er det sølvkampen det er spenning om. Molde vant sin kamp i dag, og kommer fortsatt til å holde 2. plassen etter 23. serierunde. Rosenborg må vinne for å fortsatt ligge poenget bak Molde. Før dagens kamp ligger Vålerenga tre poeng bak trønderne igjen.

Ingenting tyder på at Bodø/Glimt skal klare å gjøre gullkampen spennende, til tross for at både Molde og Rosenborg har begynt å vinne igjen. Dermed er det sølvkampen det er spenning om. Molde vant sin kamp i dag, og kommer fortsatt til å holde 2. plassen etter 23. serierunde. Rosenborg må vinne for å fortsatt ligge poenget bak Molde. Før dagens kamp ligger Vålerenga tre poeng bak trønderne igjen.

