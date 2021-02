Tandre­vold rørt etter bronse­triumf: – Utrolig glad

POKLJUKA/OSLO (VG) Det lønner seg å skyte fullt. Det fikk gullvinner Markéta Davidová erfare. Ingrid Landmark Tandrevold sikret bronsemedalje med et solid løp på normaldistansen.

Ingrid Landmark Tandrevold bommet én gang på andre skyting, men fylte ellers blinkene i Pokljuka. Hun viste også form i sporet og gikk inn til bronsemedalje på normaldistansen.

– Jeg er bare utrolig glad og stolt over den snuoperasjonen jeg har gjort i hodet mitt for å stå på pallen i dag, sier en rørt Tandrevold til NRK.

Hun har gull på VM-stafetten fra de to siste mesterskapene, og individuell sølvmedalje på sprinten fra fjorårets VM.

Tandrevold fikk hjerteflimmer etter å ha kollapset under et renn i Oberhof i januar. I forkant av VM sjekket hun hjertet igjen, men har prøvd å ha fokus andre steder og trene som normalt inn mot mesterskapet.

– Det har vært mye opp og ned, det er mest av alt fordi jeg legger press på meg selv. Jeg fikk det ikke til som jeg ville, og synes det har vært vanskelig å snu, men jeg har helt fantastiske folk rundt meg, sier hun.

GULL: Markéta Davidová skjøt fullt og gikk inn til seier på normaldistansen. Foto: ANTONIO BAT / EPA

Hanna Öberg lå merkverdig langt bak i starten av løpet med svake langrennstider. Men så våknet noe inne i den svenske stjernen. Hun trappet opp tempoet i løypen noe voldsomt og beholdt roen på standplass, med bare én bom totalt.

Öberg ble mester på normaldistansen i Östersund for to år siden, men den ene bommen ble ødeleggende for en reprise fra VM på hjemmebane. Markéta Davidová fra Tsjekkia var nemlig feilfri på standplass, og gikk i mål 27,9 sekunder foran Öberg.

– Jeg er veldig glad for at jeg skjøt fullt. Det er utrolig. Jeg er overrasket fordi jeg ikke er så god til å skyte. Jeg trenger litt tid, for dette har ikke gått opp for meg, smiler gullvinneren i intervju med NRK. Davidova blir trent av norske Egil Gjelland.

– I dag er jeg tilbake. Man trenger ikke grave seg ned for dypt, man kommer tilbake. Dette føles veldig, veldig bra, sier Öberg til NRK.

Med seier på de tre første distansene, har Tiril Eckhoff allerede blitt VMs gulldronning. Tirsdag jaktet hun sin fjerde strake triumf når kvinnenes normaldistanse sto på programmet.

Eckhoff fikk fire bom på de tre første skytingene, og dermed ble medaljekampen håpløs for gullgrossisten. Etter løpet gledet hun seg likevel på Tandrevolds vegne.

– Jeg blir veldig glad for ingrid. Jeg blir veldig glad på hennes vegne, også håper jeg at hun blir like glad. Hun har vært gjennom mye dritt før, sier Eckhoff til VG.

Før rennet ble det diskutert hvem som skulle være Norges fjerde utøver på normaldistansen – Ida Lien eller Karoline Knotten. Førstnevnte har vist fin form under mesterskapet og ble foretrukket. Hun takket for muligheten og leverte et fantastisk renn. Lien skjøt fullt hus på de tre første, men sprakk på siste med to bom.

Marte Olsbu Røiseland startet lovende med to fulle hus, men bommet tre ganger totalt sett på de to siste skytingene. Dermed falt hun langt ned på listene hun også.

– Det var kjedelig å bomme på siste stående igjen. Jeg er i en litt sånn uvant posisjon. Før var liggende et problem, nå har det vært stående, og det bytter litt, og det er kjedelig, sier Olsbu Røiseland til VG.

– Jeg må bare bruke dagene fremover så godt som mulig, og finne gamle Marte tilbake, avslutter hun.