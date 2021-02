Eckhoff med fantastisk skyting – men VM-gullet glapp

POKLJUKA/OSLO (VG) Mens Johannes Thingnes Bø (27) slet voldsomt på standplass, så bekreftet ankerkvinne Tiril Eckhoff (30) sin fantastiske form på sisteetappen. Men da alt så ut til å ende med norsk gull, så glapp det.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Eckhoff så ut til å sikre gullet, men tapte noe overraskende den avgjørende duellen med Juliane Simon fra Frankrike. De gikk likt ut fra siste skyting, men i mål var Eckhoff 2,8 sekunder bak. Det ble avgjort i siste bakken.

– Det var et tøft race og jeg var pinne stiv på slutten der. I dag tapte jeg gullet og jeg er litt bitter over at jeg tapte på slutten der, sier Eckhoff til NRK etter medaljeseremonien.

– Jeg var litt skuffa da jeg kom i mål. Jeg er litt dårlig taper der, det må jeg innrømme, sier Eckhoff til VG.

Thingnes Bø var mektig imponert over lagvenninnen sin etter målgang:

– Det var helt herlig å se på. Når hun gikk utpå der skjønte jeg at det var medalje. Men hun møtte den vanskeligste på sisterunden og da skjønte jeg at det blir hardt for henne å vinne, sier Thingnes Bø til VG.

Les også Eckhoffs tre gode grunner til tre VM-gull

Emil Hegle Svendsen var gjest i NRK-studio i dag og han ble veldig overrasket da Eckhoff ble gått fra på slutten:

– Plutselig fikk hun ti meter nede i bakken, og det var nok. På toppen var Tiril helt i ryggen på Simon. Det forspranget Simon får i nedoverbakken klarer aldri Tiril å ta igjen. Det er litt overraskende må jeg si. Jeg er usikker på hva som skjedde.

Han var likevel meget godt fornøyd med Eckhoffs gjennomføring.

– Jeg er imponert over Tiril, og det er gøy å se at hun lykkes i stafett som hun har slitt litt med tidligere, la han til.

Thingnes Bø gikk raskt i sporet, men hadde problemer på standplass. Den femte skytingen så ut til å bli skjebnesvanger da han måtte ha tre ekstraskudd og tapte mange sekunder til teten.

– Det var kjempe spennende å se på Johannes, selv om det var litt mye ekstraskudd, sier Eckhoff til VG.

– Det var rett og slett en overraskende dårlig serie av Thingnes Bø, oppsummerte NRK-ekspert Ola Lunde.

Stryningen selv var ikke veldig imponert over egen skyting.

– Jeg får nok ikke sove så godt i natt. Jeg kommer til å gruble på gjennomføringen min og ta en evaluering med meg selv i dag. Nå må jeg må bite i det sure eplet, sier han.

Men så leverte Eckhoff en herlig liggende serie, og sørget for at Norge var med i gullkampen igjen.

– Dette her er en perfekt singel-mix. Prestasjonene til Tiril… Jeg er skikkelig imponert over henne, sier Thingnes Bø.

Les også Røiseland om VM-nedturene: – Veldig kjipt

Inn til siste skyting var Eckhoff bare fire sekunder bak etter å ha tatt inn i sporet. Frankrike og Italia bommet, mens Eckhoff klinket ned fem nye skudd og gikk først ut.

Normalt skytesterke Dorothea Wierer fra Italia slet og måtte ut i strafferunden, mens Eckhoff gikk ut noen få hundredeler foran franske Julia Simon.

SØLVPLASS: Johannes Thingnes Bø (t.v.) og Tiril Eckhoff, som her veksler på dagens parstafett, endte til slutt på sølvplass. Foto: JOE KLAMAR, AFP

Les også Lægreid hylles av forbildet Fourcade: – Betyr veldig mye

Men på den siste sløyfa forsøkte Simon å rykke i den siste bakken og fikk en liten luke til Eckhoff. I mål var Frankrike 2,8 sekunder foran Norge.

Sverige med Sebastian Samuelsson og Hanna Öberg tok bronsemedaljen.