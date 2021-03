Kjær ødela moroa for Solskjær og Diallo (18): – Vi var for trege

(Manchester United – Milan 1–1) Da Ole Gunnar Solskjær og Manchester United var sekunder unna et meget godt utgangspunkt foran returmøtet i Europa League. Da dukket danske Simon Kjær (31) opp og skallet i stykker «moroa».

Det var under ett minutt igjen av tillagt tid da Milan fikk corner. Rade Krunic løftet den inn i feltet der midstopper Kjær var på plass mellom flere forsvarere, og headet forbi Manchester United-keeper Dean Henderson som nok burde gjort det bedre på den avsluitningen.

– Det er en heading fra fem meter som han (Henderson) selvfølgelig kan redde. Jeg har sett ham redde slike før. Men vi mister strukturen i laget, legger oss for dypt, blir blokkert og Kjær header i mål. Vi burde angrepet ballen med de vi har i boksen, sa Solskjær til BT Sports etter kampen.

Dermed ble det 1–1, og et viktig bortemål for italienerne før returmøtet i Milano om en uke.

– Det gjør det jo vanskeligere, men det handler jo om returkampen uansett. Vi var for trege med ballen, og det er ofte litt hardere etter en kamp som den mot Manchester City, la Solskjær til.

– Jeg synes det er hardt å slippe inn mål på et av de siste touchene på ballen, men likevel visste vi at vi må reise til Milano og spille en god fotballkamp. Nå må vi score, og det har vi for vane å gjøre borte, sa han til TV 2.

NEDTUR PÅ TAMPEN: Ole Gunnar Solskjær smiler tappert når han takker Simon Kjær for kampen på Old Trafford. Foto: Dave Thompson / AP

Det var «lille» Amad Diallo som lenge så ut til å bli matchvinnner. 18-åringen på 173 cm presenterte seg som en kommende storhet da han på herlig frekt vis headet ballen forbi Milans 196 cm høye stjernekeeper Gianluigi Donnarumma.

Diallo ble hentet fra Atalanta i Januar, og at talentet er enormt har det ikke vært tvil om. Nå blir ikke forventningene mindre.

Angriperen fra Elfenbenskysten ble byttet inn for Anthony Martial i pausen, og brukte under fem minutter på å presentere seg på herlig vis.

«FREKKIS»: Amad Diallo stiger til værs og header ballen i nettet tidlig i 2. omgang. Fikayo Tomori og keeper Gianluigi Donnarumma kan ikke stoppe stortalentet. Foto: Martin Rickett / PA Wire

Bruno Fernandes slo en perfekt pasning igjennom, og fotrappe Diallo kom seg fri bak Milan-stopper Fikayo Tomori før han omtrent fra straffemerket headet ballen i bue over en flaksende Donnarumma.

Diallo hadde ryggen mot målet, og headet ballen bakover før den cruiset i nettet – til manager Ole Gunnar Solskjærs spontane gledeshyl fra benken.

James og Maguire med kjempesjanser

Daniel James burde ha lagt på til 2–0 etter 72 minutter da han skjøt utenfor et gapende mål etter fint forarbeid av Mason Greenwood.

UTLIGNINGEN: Simon Kjær får gå opp og heade inn 1–1 to minutter på overtid. Foto: PHIL NOBLE / X01988

Men det var ikke oppgjørets villeste miss. For Harry Maguire burde definitivt ha sørget for scoring på tampen av første omgang. En corner ble stusset videre av Fernandes, men for åpent mål bommet midtstopperen fra 35 centimeters hold da han satte avslutningen i stolpen.

– Er det mulig?! Jeg var 110 prosent sikker på at det var goal, kommenterte TV 2-ekspert Nils Johan Semb.

– Jeg skulle ha scoret, og har ingen unnskyldning. Jeg må score på slike, sa Maguire til BT Sports etter kampen.

BOM! Her avslutter Harry Maguire i stolpen fra kloss hold like før pause. Foto: Dave Thompson / AP

Tidlig i oppgjøret trodde Franck Kessie at han hadde gitt Milan ledelsen med en herlig avslutning i krysset, men VAR-sjekken sørget for at dommer Slavko Vincic annullerte for hands på «målscoreren».

Milan stilte uten Zlatan Ibrahimovic, som også trolig vil være ute i returmøtet. Jens Petter Hauge er ikke med i Milans europaligatropp.

PS! Førstkommende søndag får Manchester United besøk av formsterke West Ham på Old Trafford i Premier League. Samme dag får Milan besøk av Napoli i Serie A.

