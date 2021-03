Bolsjunovs trener om Klæbo: – Sterk handling

Aleksandr Bolsjunovs trener Jurij Borodavko roser Johannes Høsflot Klæbo etter at han ba Skiforbundet trekke anken etter VM-femmila.

SØLVVINNER: Aleksandr Bolsjunov vant sølvet på VM-femmila etter at Johannes Høsflot Klæbo ble diskvalifisert. Foto: PHILIPP GUELLAND / EPA

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

– Dette er en sterk handling som fortjener respekt, sier Borodavko til russiske Championat.

Bolsjunovs hovedtrener har vært kritisk til både Det internasjonale skiforbundet (FIS) og Norge underveis i ankeprosessen. Nå uttrykker han seg hakket mer diplomatisk.

– Følelser kommer alltid først. Da ting kjølte seg ned, så de sannsynligvis dette i en objektiv og rolig atmosfære og slo fast at det skjedde et overtramp og at det ikke ga mening.

Les også Klæbo dropper anken etter femmilsdramaet – Emil Iversen forblir verdensmester

Hans versjon stemmer ikke helt overens med begrunnelsen til Klæbo-leiren. Johannes Høsflot Klæbo mener fortsatt at han ikke gjorde noe galt. Han ønsker imidlertid å fokusere på det sportslige.

– Jeg føler at det blir feil å fortsette denne prosessen. Jeg ønsker å tenke positivt – samt legge dette bak meg. Jeg vil ikke bli oppfattet som en sytende skiløper, sier Klæbo i en pressemelding signert pappa Haakon.

Skiforbundet leverte tirsdag ettermiddag inn en anke til FIS. Den er nå trukket etter ønske fra Johannes Høsflot Klæbo.

– Klæbos ord fortjener respekt. Dette er ikke ordene til en gutt, men en mann, sier den anerkjente kommentatoren Dmitrij Gubernijev til Sport-Ekspress.

Saken stammer fra femmilen på ski-VMs siste dag, der Klæbo passerte målstreken først, men senere ble diskvalifisert. Rennjuryen vurderte at han hadde forstyrret russiske Aleksandr Bolsjunov idet løperne skulle velge klassiskspor på oppløpet. Kollisjonen mellom de to gullkjemperne førte først til at russerens stav gikk i to, deretter at han ble henvist ned til tredjeplass.

– Det kan uansett ikke bli en god avgjørelse, for to personer endte opp med å lide – Klæbo og Bolsjunov. Det er absolutt ingen glede i dette. Johannes forsøkte, kjempet og ga alt og ble diskvalifisert på grunn av det. Det er ingen vinnere i uhellet med den brukne staven, sier Borodavko til Sport-Ekspress.

Han avslutter med å si at det er bra at diskusjonene rundt medaljene er avsluttet.

Les også Den nye store duellen: – Vil stå igjen som to av de største

Klæbo gratulerer Aleksandr Bolsjunov med sølvmedaljen og Emil Iversen med VM-gullet i pressemeldingen. Simen Hegstad Krüger rykket opp til bronseplass da Klæbo ble diskvalifisert.

PS! Johannes Høsflot Klæbo og Aleksandr Bolsjunov går ny femmil søndag. Da avsluttes verdenscupen i sveitsiske Engadin.