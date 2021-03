Gull-treneren: – Vi kan ikke ta to dager på fylla hver uke for å få konkurranse

OBERSTDORF (VG) Landslagstrener Eirik Myhr Nossum så Norge ta alle VM-medaljene bortsett fra to. Han er villig til å gjøre alt for å få tøffere konkurranse. Nesten.

GULLKLEM: Hans Christer Holund ble verdensmester på 15 kilometer i Oberstdorf. Etterpå hyllet han landslagstrener Eirik Myhr Nossum og sa det var en ære å ha ham som trener. Foto: Terje Pedersen

Norge har domintert fullstendig i internasjonal herrelangrenn siden Eirik Myhr Nossum tok over som allroundtrener etter OL i Pyeongchang i 2018. Og bredden i den ytterste norgestoppen er hinsides god. I de to siste verdensmesterskapene har fem løpere tatt individuelt VM-gull, og flere har tatt medalje.

– Duellene med utlendingene mangler. Vi har (Aleksandr) Bolsjunov, men vi trenger enda flere. Konkurranse er sunt. Flere land helt der oppe. Sverige er litt langt unna akkurat nå. Der må ungguttene brette opp ermene. Vi er avhengig av konkurranse, sier Nossum til VG.

Fakta Her er de spinnville resultatene med norsk deltakelse verdenscup/VM: Ruka: Sprint: Erik Valnes, Johannes Høsflot Klæbo og Emil Iversen. 15 km: Klæbo, Aleksej Chervotkin, Aleksandr Bolsjunov. 15 km jaktstart: Klæbo, Bolsjunov, Iversen. Lahti: 30 km med skibytte: Iversen, Sjur Røthe og Pål Golberg. Stafett: Norge, Finland, Russland II. Falun: 15 km enkeltstart: Bolsjunov, Simen Hegstad Krüger og Røthe. 15 km fellesstart: Bolsjunov, Klæbo og Golberg. Sprint: Klæbo, Oskar Svensson og Håvard Solås Taugbøl. VM Sprint: Klæbo, Valnes og Taugbøl. 30 km skibytte: Bolsjunov, Krüger og Hans Christer Holund. Lagsprint: Norge, Finland, Russland. 15 km: Holund, Krüger og Harald Østberg Amundsen. Stafett: Norge, Russland, Frankrike. 50 km: Iversen, Bolsjunov og Krüger. * Norge deltok også i verdenscupen i Ulricehamn, men de VM-uttatte løperne gikk ikke der. Les mer

Det er bare to renn igjen for verdenscupsesongen er over, 15 kilometer lørdag og femmil søndag. Sesongen avsluttes i Engadin i Sveits siden Holmenkollen måtte avlyse på grunn av corona. Og uten Bolsjunov hadde det bare vært ett lag i sporet denne sesongen. I VM i Oberstdorf vant Bolsjunov 30-kilometeren med skibytte og han tok sølv på femmila etter at Johannes Høsflot Klæbo ble disket.

– Enorm treningskultur

Nossum mener de norske herreløperne er den sterkeste troppen i et mesterskap noen gang.

– Treningskulturen på det norske herrelandslaget er helt enorm. Det er pushet grenser på volum og intensitet. Vi er bedre trent enn vi var for noen år siden, sier Nossum.

LANDSLAGSTRENER: Eirik Myhr Nossum fotografert foran 30 kilometer fellesstart med skibytte i VM. Det eneste løpet Norge ikke vant, men det ble sølv og bronse. Foto: Lise Åserud

Nossum er ingen selvgod trener, og viser til mange faktorer som gjør Norge suverene. Det er tusen som går junior-NM. Talentene blir godt foredlet. Mange av de store idrettstalentene i Norge velger langrenn, i andre land velger de fotball og andre idretter.

Nossum er villig til å åpne treningsdagbøkene til suksessherrene for de andre nasjonene. Han vil gjerne lære bort alt han kan til konkurrentene foran OL-sesongen.

– Men vi kan ikke to dager på fylla på hver samling neste sesong for å få konkurranse, sier Nossum og legger til:

– Men vi vil spille med åpne kort om noen spør oss, men om noen velger å trene som Johannes, så betyr ikke det at de blir like gode.

Savner Tyskland

Pierre Mignerey, rennsjef i Det internasjonale skiforbundet (FIS), gledet seg over at andre nasjoner og utøvere fikk skinne da Norge var hjemme på grunn av coronapandemien, selv om han helst vil ha alle de beste til start.

– Medaljene i seg selv er ikke det største problemet med Norge. Men 15 kilometer menn var det mest utfordrende resultatet i VM. Norge tok ikke bare hele pallen, men hadde fem løpere blant de syv beste. Om alle konkurranser blir som det, så er det ikke plass til andre nasjoner. Da har vi en stor utfordring, sier Mignerey.

Mignerey hyller Norge og fortviler over at VM-vertsnasjonen Tyskland med sine 83 millioner innbyggere blør med langrennsski under føttene. Det var en tysker videre fra sprintprologen i VM, Janosch Brugger ble nummer 28. Beste tysker på 30-kilometeren med skibytte var Lucas Bögl på 29. plass. De ble nummer syv på stafetten og på femmila ble Jonas Dobler nummer nummer 17. Nesten tre minutter bak Emil Iversen.

– Vi taper mye i Tyskland. Det er få tyske journalister på plass og et lite TV-publikum. Det er hardt ikke å være større i Tyskland, de har et stort økonomisk marked, sier Mignerey.

