Fikk flere brudd i ansiktet – ble beskyldt for å «gi seg» i storkampen

Billy Joe Saunders (31) ble pepet ut av rekordpublikumet i Arlington, Texas, da han ikke kom ut til niende runde mot Canelo Alvarez (30). Nå viser det seg at han pådro seg alvorlige bruddskader rundt øyet.

MÅTTE GI SEG: Billy Joe Saunders (t.h.) pådro seg skaden etter denne uppercuten fra Canelo Alvarez i åttende runde. Foto: AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Alvarez er regnet for å være verdens beste bokser, og befestet sin posisjon ved å kapre det tredje av de fire store beltene i super mellomvekt i helgen.

Foran 73.126 tilskuere – ny rekord for et innendørs boksestevne i USA – ble Saunders sittende i hjørnet etter den åttende runden. Dommeren vinket av kampen som da endte med sier på teknisk knockout til Alvarez.

Til tross for at Saunders hadde en voldsom hevelse rundt sitt høyre øye, så ble han fra flere hold mistenkt for å ha funnet en billig unnskyldning for å gi seg. Og han måtte tåle en solid pipekonsert.

Men promotor Eddie Hearn la ut følgende melding på Twitter dagen etter:

«Er på sykehus i Dallas, @bjasaunders_ overnattet. Pådro seg flere brudd i det orbitale området, og blir operert i kved.»

Saunders hadde vunnet alle sine 30 proffkamper før møtet med Canelo, men da treneren hans skjønte omfanget av øyenskaden nektet han Saunders å gå ut til runde ni.

Dersom Hearns beskrivelse av skadeomfanget stemmer, så var det en klok avgjørelse. Fire runder til mot «verdens beste bokser» med ødelagt øye er en dårlig idé,

Les også Knockoutseier for Bernard Torres: – Du verden som han leverte!

UTVIDET SAMLINGEN: Canelo Alvarez har nå tre av de fire store beltene i super mellomvekt. Foto: AL BELLO, AFP

Hearn har også uttalt at Saunders blir borte lenge, men at det er flere store kamper til ham dersom han ønsker å komme tilbake i ringen.

Det hører med til historien at Saunders gjorde en god kamp frem til skaden oppsto, og på dommerkortene hadde han vunnet to-tre av rundene. Da hadde flere meget jevne runder vippet i Canelos favør.

Canelo Alvarez på sin side tok sin 56. seier i karrieren, og har bare tapt mot Floyd Mayweather. Alvarez har tittelbeltene til WBA, WBO og WBC. Nå blir målet å få en kamp mot den amerikanske IBF-mesteren Caleb Plant i løpet av klort tid.

Det vil i så fall bli en av de største kampene på lang tid.

STOPPET KAMPEN: Trener Mark Tibbs (t.h.) nektet å slippe Billy Joe Saunders ut til niende runde. Foto: Jerome Miron, Reuters