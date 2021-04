Vipers til Final four etter håndballbragd i Russland: – Det er veldig stort

Vipers er tilbake blant verdens fire beste håndballag etter maktdemonstrasjonen og håndballbragden i Russland i helgen.

Publisert: Publisert: I dag 15:28

ROSTOV/KRISTIANSAND: Vipers hadde syv mål å gå på etter lørdagens første kvartfinale, og cruiset gjennom returoppgjøret søndag. Kampen søndag endte med 23–23.

Dermed er Vipers videre til Final four, eller semifinalen i Champions League, med 57–50 sammenlagt.

Fakta Kampfakta Rostov-Don - Vipers Rostov-Don - Vipers 23–23 (50–57 sammenlagt) Champions League: kvartfinale, kamp 2. Rostov-on-Don Palace of Sports, Russland. Tilskuere: 3500 Vipers’ målscorere: Nora Mørk (5), Heidi Løke (5), Marta Tomac (4), Henny Reistad (3), Jana Knedlikova (3), Emilie Hegh Arntzen (2), Ragnhild Valle Dahl (1). Toppscorer til Rostov-Don: Grace Zaadi (10). Les mer

– Fantastisk bra

– Det er fantastisk bra. Det er gøy, og det verste er at vi har rimelig kontroll på det i tre omganger. Det er veldig imponerende det jentene leverer. Det er sterkt å slå ut Rostov her i Russland, sier Ole Gustav Gjekstad til Fædrelandsvennen etter kampen.

Finalespillet går av stabelen i Budapest siste helgen i mai.

– Det er en fantastisk god følelse. Det vi viser på de to kampene her, det er noe av det bedre. Så jeg er veldig glad for at jeg ble klar til kampen her, sier Løke med et stort smil.

Før helgas kamper mot Rostov-Don hadde ikke Løke spilt en håndballkamp siden desember, på grunn av en neseskade. Hun tror Vipers har gode muligheter i Final four.

– Alt er mulig. Jeg synes vi har gode muligheter, og vi får bare gi alt. Jeg synes vi er et av de beste lagene, sier Løke, som forteller om en elektrisk stemning i Budapest.

– Det er glade jenter, så stemnngen er bra, sier hun, mens Henny Resitad og Emilie Hegh Arntzen feirer i bakgrunnen.

Vipers-jentene jubler for avansement til Final four. Foto: Artem Gusev

– Lunde drepte spenningen

Om Vipers leverte årsbeste lørdag, var de om mulig enda bedre i starten av kampen søndag. Katrine Lunde stod som en levende vegg bakerst, og fremover leverte laget angrepsspill av ypperste klasse. Etter 12 minutter ledet bortelaget 7–1 i en hall stappfull av russiske hjemmesupportere.

– Katrine drepte spenningen med å stenge buret i starten av kampen, sier håndballekspert Peder Langfeldt.

Lunde var også blant spillerne Gjekstad ville takke etter kampen.

– Det er mange å takke. God keeper er viktig. Jeg synes Hanna Yttereng gjør en god jobb forsvarsmessig i dag, det er kanskje ikke alltid så synlig. Ellers er det mange matchvinnere her: Henny (Reistad), Nora (Mørk), Heidi (Løke). Vile (Jonassen) er også god i dag, sier Gjekstad.

Selv var Lunde strålende fornøyd etter kamp.

– Det er en ære å få lov til å være med dette laget. Så det er helt fantastisk, sier hun til Fædrelandsvennen.

Keeperveteranen prøver å sette ord på prestasjonen.

– Det var to sinnsykt gode kamper. Etter kampen i går er det litt vanskelig, fordi det er så kort tid til restitusjon. Jeg var helt død i går, så jeg var glad for at jeg starta bra i første omgang, så hadde vi litt å hvile oss på, sier Lunde og ler.

– Det er veldig stort

Nora Mørk ble Vipers’ toppscorer sammen med Heidi Løke, som begge noterte seg for fem nettkjenninger. Høyrebacken var i perlehumør etter at Final four-billetten var sikret.

– Det er veldig stort, sier Mørk etter kampen.

Samtidig mener hun at fraværet til Anna Vyakhireva spilte en stor rolle. Den russiske høyrebacken er blant verdens aller beste spillere i sin posisjon, og måtte følge sitt Rostov-Don fra tribuneplass over to kamper.

– Vi fikk oss en gavepakke lørdag morgen der når Vyakhireva ikke sto på kortet (kamptroppen), såpass ærlig må vi være. Den jenta er sinnsyk god. Men Rostov har spilt bra uten henne. Så det at vi går utpå banen lørdag og banker Rostov, lar seg høre. Det var godt å kunne spille på resultat i dag, for jeg var sinnsykt sliten etter den første kampen, sier Mørk.

Tror Vipers kan bli verdens beste lag i år

Vipers har gjennom helgen i Russland seilt opp som en mulig vinner av Champions League. Anført av Lunde, Henny Reistad, Nora Mørk og Heidi Løke i storform får laget halvannen måned på å forberede seg til kamper om den gjeveste pokalen i klubbhåndballen.

– Nå kommer de til å tenke de kan vinne. Györ er en favoritt, men de unngår de dem i en semifinale lukter det finale her. De er fullt på høyde med de to andre lagene, sier Langfeldt.

– De kan vinne hele greiene, sa ekspertkommentator på Viasat, Gunnar Pettersen.

Langfeldt trekker frem Katrine Lunde stod frem som verdensklasskeeperen vi kjenner henne som . Heid Løke, Henny Reistad og Nora Mørk briljerte i angrep.

– Imponerende når vi vet at det har vært skader på Mørk og Løke, og mye karantene på de andre spillerne, sier han.

Stor premiepott

– Så må Hanna Yttereng trekkes frem. Hun har vært helt sjef i forsvaret denne helgen, sier Langfeldt.

Avansementet gir også klingende mynt i klubbkassen. Fædrelandsvennen skrev før helgen at et millionbeløp venter kristiansanderne. Vipers er sikret en halv million kroner for deltakelsen i Final four. I tillegg får de bonusutbetalinger for bragden av en rekke sponsorer.

Skulle Vipers ende opp med å vinne hele turneringer venter over to millioner kroner i rene premiepenger.