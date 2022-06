Klaveness-dele­gasjon nektet om­bord­stigning på fly til Qatar

Fotballpresident Lise Klaveness og en rekke andre reisende ble søndag nektet ombordstigning på et fly til Qatar på grunn av manglende koronatest-dokumentasjon.

Fotballpresident Lise Klaveness fikk ikke fly til Qatar som planlagt søndag. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

NTB

Dermed har fotballpresidenten stadig ikke kommet seg av gårde på sin reise til Qatar sammen med en Uefa-delegasjon.

Flere medlemmer av den norske pressen som planlegger å dekke Klaveness' Qatar-reise, blant andre to NTB-medarbeidere, ble i samme tidsrom nektet adgang til et fly på Gardermoen.

Årsaken som ble opplyst, var manglende dokumentasjon på negativ koronatest.

Klaveness og hennes reisefølge hevder å ha dokumentasjon, men skal ha fått beskjed om at Qatar har en egen registreringsside som ikke godtar dokumentene.

NFF-delegat Iselin Shaw sier til TV 2 at de har fått feil skjema fra Det europeiske fotballforbundet (Uefa). Forbundet jobber med å få plass på et fly mandag.

Flere andre reisende i Uefa-delegasjonen har angivelig hatt samme problem, men de skal ha kommet seg på flyet.

Viktig reise

Klaveness får etter planen selskap av representanter for fotballforbundene i blant annet Nederland, Tyskland og England på turen. Målet for Qatar-turen er blant annet å fortsette arbeidet for rettighetene til migrantarbeidere og homofile i landet.

Dette er Klaveness' prioriteringer for reisen:

* Jobbe for arbeidernes trygghet og migrantsenter i landet.

* Kompensasjon for tilfellene der arbeidere har blitt skadd eller omkommet.

* Rettslig trygghet for LHBTQ+-personer i Qatar.

– Like viktig er det å jobbe for at vi får en praksis for å jobbe på denne måten og jobbe for endring i holdningene i de internasjonale strukturene. At vi i Uefa kan samle oss og være tydelig på hva vi vil framover, sa Klaveness til NTB før den planlagte avreisen.

Møter VM-topper

Dersom Klaveness etter hvert kommer seg på et fly til Qatar, skal hun delta i møter med VM-ledelsen og qatarske myndigheter mandag og tirsdag.

TV 2 skriver at Klaveness må delta digitalt på et av Qatar-møtene.

Klaveness møtte også VM-sjef Hassan Al-Thawadi i London sist helg. Al-Thawadi var ikke blid på den norske fotballpresidenten etter hennes mye omtalte tale på Fifa-kongressen i mars, der hun heftig kritiserte tildelingen av fotball-VM til Qatar.

Etter møtene skal Uefa jobbe for en felles uttalelse om de tre prioriterte jobbene for å bedre forholdene i VM-nasjonen.