Forus og Gausel seiret i målfest

Forus og Gausel startet sesongen med 13-2-seier over Mastra 7er i J19 1. divisjon, rogaland - avdeling 1 mandag.

Tuva Sofie Johnsen sendte Forus og Gausel i ledelsen allerede etter seks minutter, og Digambar Chandrasekar fikk nettsus og doblet ledelsen for Forus og Gausel etter 26 minutters spill. Mastra 7er satte inn 1-2 to minutter senere. Forus og Gausel-angriperen scoret sitt andre mål i kampen da hun gjorde 3-1 ett kvarter før sidebytte, og Forus og Gausel rykket ytterligere i fra da Sofie Ingnes Sagmo økte ledelsen fem minutter senere. Runa Djuve satte ballen i nettet og økte ledelsen etter 38 minutter, og avstanden mellom lagene økte da Trine Mehus Havnen satte inn 13-2 for hjemmelaget like etterpå. Fem minutter før hvilen økte Forus og Gausel ved Sagmo.

Forus og Gausel var suverene i andre omgang

Avstanden mellom lagene økte daHavnen satte inn 13-2 åtte minutter etter pause, og etter 66 minutters spill fullførte Sagmo sitt hattrick. I samme minutt vartet Havnen opp med hattrick, og Eileen Klepp Samuelsen økte ledelsen for Forus og Gausel da hun satte inn 13-2 etter 73 minutter. Johnsen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 13-2 for samme lag. Mastra 7er reduserte til 13-2 ved Guro Sunde to minutter før slutt Johnsen sikret seg hattrick da hun ordnet 13-2 minuttet før full tid.

Topper tabellen

Mastra 7er møter Vidar 25. august, mens Forus og Gausel spiller neste kamp mot Vardeneset 30. august.

