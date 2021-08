Kane-løst Tottenham slo Manchester City: Heung-Min Son matchvinner

(Tottenham - Manchester City 1–0) Et Harry Kane-løst Tottenham ble løftet frem av et stappfullt Tottenham Hotspur Stadium. De liljehvite åpnet sesongen med å kontre regjerende mester Manchester City i senk.

HELTEN: I den største stjernens fravær, tok den andre store stjernen, Heung-Min Son, ansvar.

Det elleville jubelbrølet som utbrøt da Heung-Min Sons vakre avslutning traff nettmaskene fortalte alt om hvor mye dette betydde for Tottenham-fansen.

– Det er fantastisk. Det forandrer alt. For to-tre måneder siden var det noe som manglet. Kampene var bra, men det er fansen det handler om. De gir noe ekstra, og guttene trengte det, sier Nuno Espirito Santo til Match of the Day etter kampen.

– Det var en god dag i dag, legger portugiseren til.

Det har vært en sommer med mye negativt fokus på Tottenham. Dagene har ikke vært like gode som i dag:

Managerjakten etter José Mourinho-sparkingen har blitt stemplet som «kaotisk».

Etter hvert kom Nuno Espirito Santo, som angivelig ikke var førstevalget, inn. Siden har det meste handlet om å avklare situasjonen rundt Harry Kane, superstjernen som ikke møtte til trening og som ifølge rapportene ønsker seg bort.

Og Kane står angivelig øverst på ønskelisten til nettopp Manchester City, motstanderen i den første serierunden. I England har denne kampen den siste uken blitt omtalt som «the Harry Kane derby».

Tottenham har nærmest blitt avskrevet før sesongstart. Og da det ble kjent at Kane ikke var i troppen, var det få som levnet Spurs store sjanser mot regjerende seriemester Manchester City.

Men på et stappfullt Tottenham Hotspur Stadium, som brølte for hver takling og hvert angrep, kontret London-laget Pep Guardiola & co. i senk.

Enorm jubel

Tempoet var høyt og innsatsen stor. Det bølget frem og tilbake og begge lag skapte flere sjanser, og etter 55 minutter ble det også nettsus.

De fotrappe angriperne Steven Bergwijn og Heung-Min Son kontret. Bergwijn slapp til Son, som dro seg over inn i banen og løsnet skudd med venstrefoten.

Ballen gikk forbi både én og to City-forsvarere og forbi en utspilt Ederson til ellevill jubel fra hjemmefansen. Stemningen i London var elektrisk.

KAMPENS ØYEBLIKK: Her bøyer Heung-Min Son inn kampens eneste scoring.

Pep Guardiola så til benken og satte inn Gabriel Jesus og Kevin De Bruyne for å stable en sluttspurt på beina. Den kom: Manchester City presset på og kom til noen sjanser, uten uttelling.

Det elleville jubelbrølet kom for andre gang da sluttsignalet gikk:

Nuno Espirito Santo vant i Tottenham-debuten og sesongåpner med seier mot Manchester City.

