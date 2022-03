Berntsen etter tap: - Vurderer å legge om til serieåpningen mot Bryne

Trener Bjarne Berntsen var meget skuffet etter oppgjøret mot Åsane.

Tap 1–3 for Åsane i generalprøven er ikke representativt for Sandnes Ulf, men du verden her er mye å rette på om det skal bli poeng mot tøffe Bryne i seriepremieren kommende lørdag.

Publisert: Publisert: I går 17:55