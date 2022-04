Viking-talentet følte hun ikke fikk sjansen – gjorde motsatt av tvillingsøsteren

– Jeg har alltid hatt et håp om å klare det, men var ganske langt nede i kjelleren, erkjenner Viking-spiller Sunniva Austigard Petersen.

Sunniva Austigard Petersen fikk få sjanser fra start forrige sesong. Nå håper hun å bli en viktig spiller for Viking denne sesongen.

Aftenbladet møter Viking-spilleren ved Hinnas hjemmebane der fotballkarrieren begynte.

Onsdag kveld starter jakten på et nytt opprykksforsøk når Klepps rekruttlag er motstander på bortebane i første serierunde.

Tårene fra det mislykkede forsøket i fjor er borte. Det samme er Vilde-Bakke Andersen (Klepp), Tiril Espedal Flokketveit (Klepp), Ingrid Rame (Klepp) og Silje Skaara Helgesen (Stabæk) som har forlatt klubben.

– Nå vil vi ikke tulle det bort mer. Vi er klare for å ta krigen, sier en topp motivert Austigard Petersen før det braker løs på Klepp stadion.

Gjorde motsatt av tvillingsøsteren

18-åringen har vært blant de store positive overraskelsene denne vinteren i en ny og uvant rolle på midtbanen som én av to indreløpere, hvor hun har fylt tomrommet etter Bakke-Andersen og tidvis briljert.

Det var i årets første treningskamp mot Solas G15-lag at Austigard Petersen fikk muligheten i posisjonen hun aldri hadde spilt før. Siden har hun aldri sett seg tilbake, og hovedtrener Helge Aune mener talentet har vært blant lagets aller beste spillere denne våren.

Men det står i sterk kontrast til forrige sesong.

Da fikk Austigard Petersen bare én kamp fra start, i siste serierunde mot Staal Jørpeland, etter at Viking allerede hadde sikret 1.-plassen.

– Det var ganske drit. Jeg merket at jeg var ganske langt nede i kjelleren. Jeg var veldig demotivert i en periode, men har alltid hatt et håp som har fått meg til å tenke «nå skal jeg klare det, nå skal jeg gjøre det bra og vise at jeg har lyst på en plass», sier hun om den manglende spilletiden.

Austigard Petersen grep muligheten mot Sola og har spilt fast siden.

Sunniva Austigard Petersen Født: 1. oktober 2003 Alder: 18 Klubb: Viking Tidligere klubber: Hinna og Forus og Gausel. Fra: Gausel

Aune roser egen spiller for jobben hun har gjort.

– Hun har vært tålmodig og gjort jobben, det er mye å lære av det. Hun har sikkert vært misfornøyd, og det går an å gi opp, men det hjelper ikke. Det skjer alltid ting i et lag enten det er klubbskifte, formsvikt eller en skade. Da må du være klar, og det var hun, sier han.

Å gi opp ønsket ikke midtbanespilleren.

– Det er sikkert mange som ville gitt opp, ja, men fotballen sitter så langt inne i meg at det hadde vært rart å gi seg. Jeg har en tvillingsøster som også drev med fotball, men sluttet med en gang fordi hun ikke kom på nivået hun ønsket. Jeg tenkte i fjor at jeg ikke ville gi meg så lett, sier Austigard Petersen.

– Er det verdt det?

Forrige sesong ble hun brukt som kantspiller, der hun konkurrerte med Sanne Lekven og Gina Ødegaard om en startplass og hvor veien virket lang.

Hun endte sesongen med fire scoringer og bidro med flere målgivende som Vikings superinnbytter.

– Det er ikke gøy å få så lite spilletid. Jeg lurte om det var verdt å bruke tiden. Jeg scoret ganske ofte og gjorde det ganske bra, men følte det var null sjanse for spille seg inn og at jeg ikke fikk noe igjen for det. Men det stoppet ikke meg, sier hun og legger til:

– Etter hver kamp forrige sesong gikk jeg på banen og trente litt ekstra for å få fotballfølelsen og kjenne på at fotball fortsatt var gøy.

– Det har vært mye arbeid, men jeg har alltid hatt støtte fra familien, sier Sunniva Austigard Petersen.

Men nå kan hun endelig smile som en av Vikings viktigste spillere.

Tok til seg tilbakemeldingene

Austigard Petersen hadde flere samtaler med Vikings fysiske trener Ellen Heggheim og Aune i løpet av fjoråret. Hun følte ikke alltid begrunnelsene var like gode, men fikk beskjed om å jobbe med fysikken.

Denne vinteren har hun derfor brettet opp ermene og trent ekstra hardt for å komme i form til årets sesong når Viking igjen skal forsøke å rykke opp til 1. divisjon.

18-åringen har lagt bak seg masse arbeid for å kunne kjempe seg inn i Viking-elleveren hvor hun stortrives i sin nye rolle.

– Motivasjonen er på topp nå, og jeg føler meg enda mer en del av laget. Det er veldig snudd opp-ned fra i fjor, og jeg er veldig takknemlig for det. Men jeg kan ikke bare slappe av nå bare fordi plassen er min. Det er konkurranse hele veien og jeg må fortsette å jobbe, understreker hun.

Russetiden har hun også bortprioritert for å satse på fotballen, hvor målet denne sesongen er å rykke opp og drømmen på sikt er å spille i utlandet.

– Men jeg vil få være med å gjøre Viking til en toppklubb. Det hadde vært kjempekult å spille i Toppserien for Viking, spesielt når herrene også er i toppen.

Håpet er også å prestere så godt at også hun etter hvert blir belønnet med en proffkontrakt i klubben - slik Kristina Milne, Sanne Lekven, Nora Heggheim, Hanne Sæthre Jakobsen, Emma Jönsson og Hannah Handeland ble etter forrige sesong.

– For meg handler det ikke mest om å tjene penger nå, jeg spiller fotball fordi det er gøy. Det hadde vært kult å få en proffkontrakt, det er kjipt å ikke ha det, men jeg må bare fortsette å prestere, sier hun.

Vikings midtbanespiller scoret fire mål i fjor.

