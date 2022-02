Britiske medier: Green­wood mis­tenkt for seksuelle over­grep og draps­trusler

Britiske medier melder tirsdag kveld at Manchester United-spilleren Mason Greenwood (20) fortsatt er under arrest for seksuelle overgrep og drapstrusler.

FORTSATT UNDER ARREST: Mason Greenwood.

– Etterforskerne har blitt gitt mer tid til å snakke med en mann i 20-årene som ble arrestert mistenkt for voldtekt og overfall. Den mistenkte ble bragt inn søndag kveld 30. januar etter at vi ble gjort kjent med bilder og videoer som ble delt på sosiale medier av en kvinne som viste fysisk vold, heter det i en uttalelse fra Manchester-politiet tirsdag kveld, som også sier:

– Etter undersøkelser så langt er han arrestert videre mistenkt for seksuelle overgrep og drapstrusler. Avhørene fortsetter, og offeret gis hjelp.

Politiet har fortsatt ikke navngitt Mason Greenwood i noen av uttalelsene sine, men flere britiske medier melder at det er Greenwood det er snakk om.

I dagene siden Greenwood ble arrestert søndag har utstyrsgiganten Nike suspendert samarbeidet med Greenwood, og tirsdag fikk Dagbladet bekreftet av EA Sports at han fjernes fra FIFA 22.

Manchester United har også fjernet muligheten til å legge til Greenwoods navn og draktnummer som et valg på drakten i klubbens nettbutikk.

Han ble arrestert søndag etter at etter at kjæresten til Mason Greenwood søndag publiserte bilder og lydopptak på Instagram med det som skal bevise at Manchester United-spilleren har utsatt henne for vold.

Innleggene ble senere fjernet fra Instagram.

Samme dag opplyste Manchester United i en pressemelding at Greenwood ikke ville trene eller spille kamper med klubben inntil videre. Samtidig tok de avstand fra «vold av noe slag».

Mason Greenwood fikk Manchester United-debuten i mars 2019, og slo for alvor gjennom som United-spiller etter coronapausen i 2020. Til tross for sin unge alder har han allerede rukket å spille over 100 kamper i rødt.

Denne sesongen har han spilt 24 kamper for de røde djevlene.