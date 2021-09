Den største stjernen kaller Formel 1 milliardærenes gutteklubb. Selv er han et unntak

Seks av de 20 førerne i Formel 1-sirkuset kommer fra millionær- eller milliardærfamilier. Lewis Hamilton viser at det finnes en annen vei til suksess.

Det var drama med regn mot slutten da Lewis Hamilton suste inn til sin 100. Formel 1- seier i Sotsji søndag.

Ina Marie Sigurdsen Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Uten farens støtte og tre ekstrajobber, ville trolig Lewis Hamilton aldri blitt oppdaget. Nå kjører han i Formel 1, er syv ganger verdensmester og er sportens største stjerne.

I den høydramatiske runden i Sotsji søndag kjørte han inn til sin 100. triumf i Formel 1.

– Det vil alltid være en prislapp som utelukker ganske mange fra sporten. Hamilton er unntaket fra regelen, sier motorsportkommentator for Viaplay, Atle Gulbrandsen.

De store summene som kreves i sporten, skaper skjev konkurransedyktighet, har Hamilton uttalt. Tidligere i år kalte han Formel 1 for en «billionaire boys’ club». Mange av sesongens førere er der nemlig på betalte plasser.

Gulbrandsen mener det er viktig for sportens renommé at de fleste førerne faktisk er der for talentet sitt, og ikke for pengene.

– De har talent, men de er ikke best

Å utvikle den raskeste bilen er det viktigste aspektet i Formel 1. Med utgifter på hundrevis av millioner dollar hver sesong, har de økonomisk stabile lagene en klar fordel.

Lag som Mercedes, Ferrari og Red Bull har sjelden røde tall i regnskapet. De trenger ikke signere førere som kommer med investorer på kjøpet. De dårligere lagene, som Haas og Alpha Romeo sitter i en litt annen situasjon. De behøver mer støtte for i det hele tatt å kunne konkurrere med topplagene.

– Når du opplever at rikmannssønner har betalt seg inn i Formel 1 på bekostning av andre som er bedre, er det problematisk, sier Gulbrandsen.

For et par hundre millioner kroner kan førere nemlig kjøpe seg et sete i den øverste klassen.

Lewis Hamiltons far var mye av grunnen til at han ble oppdaget som ung gokart-fører. Søndag ble det champagnefeiring for 100. gang.

– Ikke gode nok til å bli verdensmestere

I årets sesong finner vi seks eksempler på førere fra rike bakgrunner. Nikita Mazepin, Mick Schumacher, Lance Stroll, Nicholas Latifi, Lando Norris og Sergio Perez.

At du har betalt for plassen, betyr ikke automatisk at du er en dårligere fører. Gulbrandsen nevner Lando Norris som kjempegod. Men han trekker frem navn som Latifi og Mazepin som førere som er der på bekostning av andre som er bedre.

– Da gjelder det for Formel 1 å holde tungen rett i munnen, og det har de, mener Gulbrandsen.

Hvis det blir for mange av disse førerne, mister sporten sin troverdighet som toppidrett, fortsetter han.

Gulbrandsen understreker at førerne de signerer så klart har talent, men at det finnes noen der ute som er enda bedre, men de blir skvist ut på grunn av penger.

– Mange av disse er veldig gode, men ikke gode nok til å bli verdensmestere, sier han.

Haas-fører Nikita Mazepin kom på 5. plass i sin siste sesong i Formel 2. Han blir ansett som en fører med betalt plass i Formel 1.

– Det gikk ikke

Veien til Formel 1 koster millioner av kroner og er en av de dyreste idrettskarrierene i verden. De som ikke har penger nok til å drive med det, faller fra allerede i barndommen.

Ofte er første stigtrinn i en bilsport-karriere gokart. Én sesong koster omtrent hundre tusen kroner. De færreste har råd til å finansiere dette år etter år. Juniorklassen Formel 3 har en prislapp på over 1 million dollar for én sesong. I Formel 2 kan du regne med det dobbelte.

– Det er synd at det er sånn, men slik har det alltid vært, sier Gulbransen.

Om man likevel har god nok økonomi til kjøre på internasjonalt nivå i gokart, vil de aller beste førerne bli plukket opp av et lag eller en investor.

25 år gamle Dennis Olsen er i dag en racerfører som lever av å kjøre bil. Han startet med gokart og hadde en drøm om å kjøre i Formel 1.

– Jeg konkurrerte mange ganger mot førere som Max Verstappen og Esteban Ocon, og har slått dem i ungdomsårene.

Formel 3 var etter hvert neste trinn for Olsen. Det ble det ikke penger nok til. Han måtte gå i en annen retning.

– Jeg har vært veldig heldig med familien som har hjulpet hele veien. Sånn som nå, tenker jeg bare at det gikk ikke, forteller han.

Nå kjører han sportsvognracing for Porsche og lever av det. Gulbrandsen nevner Olsen som en fører som kunne vært god nok til å ta seg langt, men at Formel 1-veien ble for dyr.

Etter at veien til Formel 1 ble for dyr for Dennis Olsen, har han gjort stor suksess som Porsche kjører.

Pengene frister

Kan penger bestemme om du kommer deg til toppen i denne sporten? Det korte svaret er ja.

Neste sesong kan Formel 1 få et nytt eksempel på sportens dyre regninger. Kinesiske Guanyu Zhou ligger foreløpig på en annenplass i Formel 2. Han har rike støttespillere som gjerne betaler ham inn i klassen over. Nå kobles han til Alfa Romeo-laget.

Det italienske lagets alternativer er å velge kineseren med investorpenger, eller å fortsette med Antonio Giovinazzi, som selvfølgelig også skal ha lønn.

– Han (Zhou) er en svært god fører. I tillegg har han pengene. Da er det veldig fristende for Alfa Romeo, forklarer Gulbrandsen.

Haas-sjef Gunther Steiner har tidligere uttalt seg om betalte førere, og mener alle i Formel 1 er der på betalte plasser.

«Er man god og har finansiell støtte, har man åpenbart en bedre sjanse (...) Jeg mener, hvorfor ville du valgt føreren uten støtte?» lød det fra Steiner etter kritikken for å ha signert Mazepin.

– Man skal passe seg for at det ikke blir for mange betalte førere, og at man vet at majoriteten av førerne faktisk er de beste i verden, avslutter Gulbrandsen.

Fakta Formel 1-toppen Etter runde 15 av 22: 1. Lewis Hamilton (Mercedes) 246.5 2. Max Verstappen (Red Bull) 244.5 3. Valtteri Bottas (Mercedes) 151 4. Lando Norris (McLaren) 139 5. Sergio Perez (Red Bull) 120 Les mer