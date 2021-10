Det er én mann som kan fikse dette

KOMMENTAR: Ståle Solbakken gamblet og lyktes med å holde liv i VM-drømmen. Kan Erling Braut Haaland senke Nederland?

Ett poeng: Mats Møller Dæhli og Norge fikk med seg ett poeng fra Istanbul. Veien til VM i Qatar er fortsatt lang.

ISTANBUL: Det startet med spissene. Erling Braut Haaland, Alexander Sørloth og Joshua King. Det spredte om seg. Sander Berge, Kristoffer Ajer, Mathias Normann, og keeperne.

Tross alle forfallene hevdet Ståle Solbakken likevel at han gikk for seier, at han ikke ville være fornøyd med ett poeng og uavgjort.

Da landslagssjefen møtte norsk og tyrkisk presse første gang i Istanbul torsdag kveld, virket han småstresset. Pressekonferansen med ham og Martin Ødegaard var uvanlig innholdsløs. Dels fordi den tyrkiske tolken brukte usedvanlig mye av den tilmålte tiden. Dels fordi svarene, særlig fra Ødegaard, brakte frem lite nytt.

Dette var kampen som skulle definere i hvert fall den kommende måneden, kanskje hele det kommende året for norsk herrelandslagsfotball.

Forsvarsfeil: Andreas Hanche-Olsen misset stygt før Tyrkias 1–0-scoring.

Med tap ville landslaget gå inn i dvale, entusiasmen forsvinne og det lille håpet om å kunne delta i Qatar-VM neste år være borte. Seier ville gi eksplosjon i en interesse som de siste ukene har pekt oppover.

Uavgjort? Et sted midt mellom.

Men var det noen reell sjanse? Den store stjernen, x-faktoren, mannen som kan utgjøre forskjell på null og tre poeng i en jevn kamp, var ute. Men ikke bare Erling Braut Haaland. Norge var på papiret kraftig svekket.

Et norsk halmstrå var at Tyrkia, med sin ferske trener Stefan Kuntz, tok bittelitt lett på oppgaven og senket seg et lite hakk fra normalt nivå.

Et spørsmål før kampen var om Norge, innerst inne, trodde på dette selv. Var den temperaturløse pressekonferansen kvelden før kvelden et tegn på at Norge var i ferd med å resignere? Eller handlet det om et voldsomt fokus på det som skulle skje et døgn senere på Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadion?

Gamblet: Ståle Solbakken valgte Kristian Thorstvedt foran Veton Berisha på topp. Det ga god uttelling.

Det måtte mobiliseres noe vanvittig om Norge skulle ha sjanse.

Fra start var det ett lag som så ut til å ha mobilisert: Det var ikke Norge.

Med et halvfullt stadion i ryggen, 25 000 tyrkere som kunne høres ut som det dobbelte, kom første tegn på at dette kunne bli ille.

Stefan Strandberg, som før kampen hadde uttalt at han håpet Tyrkia ville gå i undervurderingsfella, misset stygt med en pasning og ga ballen til hjemmelaget. Den gangen gikk det bra, men bare få minutter senere gikk det helt galt.

Stopperkollega Andreas Hanche-Olsen misset enda verre, ga Tyrkia og Kerem Aktürkoglu sjansen. Dermed sto det 1-0.

Slo tilbake: Kristian Thorstvedt utlignet like før pause. Sluttresultatet ble 1–1.

Det var ikke bare den verst tenkelige starten. Det fortalte også om situasjonen for Norge på stopperplass.

Solbakken overrasket med å velge Kristian Thorstvedt på topp og benke Veton Berisha.

Det tyrkiske trykket avtok midtveis i første omgang. Norge kom langt bedre med, skapte noen halvsjanser, og fire minutter før pause viste Kristian Thorstvedt at Solbakken fikk rett da han gamblet med spissvalget.

Fjorårets nødlandslag ga alt som var mulig å gi for Norge. 1-1 mot Østerrike ble kalt heroisk.

- Nødlandslaget, det er jeg så lei av å prate om, altså. Hvis referansen vår skal være nødlandslaget, sa Solbakken oppgitt tidligere i år da det ble stilt spørsmål om det var tilstrekkelig glød i det norske laget.

Etter at den tyrkiske sjokkåpningen var over minnet skaderammede Norge om det sammenraskede laget fra i fjor. Norge løp, kjempet og viste glød, anført av Bodø/Glimts Patrick Berg.

Men så var det denne x-faktoren som manglet, den Norge har manglet i mange år, men som Solbakken nå normalt har på sitt lag.

Adresseavisens kommentator Birger Løfaldli.

To ganger etter hvilen kom Norge til svært gode innleggsmuligheter. Først fra Jens Petter Hauge, deretter med innbytter Julian Ryerson. Begge ganger rakk ikke de norske angriperne frem.

Hva om Erling Braut Haaland hadde vært der da?

Det kunne vært forskjellen på ett, som Norge må nøye seg med, og tre poeng, som ville ha vært fantastisk.

Da Moi heller ikke satte gigantsjansen på overtid, også det et innlegg, måtte Norge nøye seg med ett poeng.

Isolert sett er uavgjort borte mot Tyrkia et godt resultat. VM-drømmen lever fortsatt, men veien til Qatar blir svært vrien. Blant annet er sannsynligheten stor for at Nederland må slås i siste kamp.

Hvem som kan fikse det?

X-faktoren som ikke var på plass i Istanbul.