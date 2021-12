Uavgjort etter thrillerkamp

For et drama!

Mål for Sverige!

Sverige står bra i forsvar, men Norge prøver og prøver og finner til slutt åpningen ute på kanten. Solberg-Isaksen sender ballen i mål og Norge leder med to mål!

Mål for Norge!

For noen herlige sluttminutter vi får her.

Strömberg utligner for svenskene.

Like langt igjen! Kristiansen bommer på en stor sjanse, Sverige kontrer og Hagman scorer.

Mørk setter ballen i mål, men det blåses frikast mot Norge for tramp inne i feltet.

Og får belønning for det. Mørk kommer seg fri og sender ballen i mål.

Mål for Norge!

Mørk skyter fra høyrevingen - via stolpen og i mål.

Nå kan Sverige ta ledelsen for første gang siden midten av den første omgangen.

Blohm scorer og da er lagene like langt! Fire svenske mål på rad.

Roberts reduserer for svenskene.

Mørk prøver å spille fri Brattset Dale. Må nøye seg med et frikast.

Reistad skaffer et straffekast.

Men svenskene gir seg ikke. Blohm sørger for at svenskene er ett mål bak.

Brattset Dale blir behandlet litt vel røft og Norge får et straffekast.

Roberts finter seg lekkert fri fra Reistad og lobber ballen over Solberg.

Norge leder med to mål til pause! En tett og jevn kamp, hvor Sverige fikk den beste starten. Svenskene ledet 6-4 etter et kvarter, men det siste kvarteret vant Norge 10-6 og leder dermed til pause.

Denne gangen sitter den for Reistad!

Lunde kommer inn og redder! For en målvakt.

Arntzen går på et lite klokt skudd.

Klasseangrep av Norge. Ut på kanten og rett i mål via korthjørnet.

Oftedal slipper til Dale, som ikke klarer ta imot. Lugger litt for Norge nå.

Roberts utligner for svenskene.

Fantastisk returløp fra Veronica Kristiansen hindrer en stor kontringsmulighet for Sverige.

Nora Mørk kaster bort ballen, men gjør et godt defensivt løp og får stanset svenskene.

Ny fin redning fra Solberg. God start for den norske keeperen.

Kampens første mål! Det er Jacobsen som kommer gjennom og scorer for Norge.

Kristiansen prøver seg med et skudd fra ni meter, men det reddes enkelt.

Nasjonalsangene er spilt - nå er det klart for håndball.

Nå er det tid for nasjonalsanger. Den svenske først.

Katrine Lunde sitter på benken fra start. Der befinner også Henny Reistad seg etter svak innsats mot Kasakhstan sist. Silje Solberg starter som keeper etter å ha vært Norges beste mot Sverige i OL. Disse starter i forsvar fra venstre: Stine Bredal Oftedal, Sanna Solberg-Isaksen, Maren Aardahl, Kari Brattset Dale, Veronica Kristiansen og Marit Røsberg Jacobsen. I angrep kommer Nora Mørk inn for Aardahl.

I underkant av 1000 tilskuere så nettopp Nederland knuse Kasakhstan 61-15.Resultatet legger et sterkt press på Sverige som på grunn av svakere målforskjell enn nederlenderne bør ta poeng i kveld.

Svenske Linn Blohm er med på oppvarmingen. Det ser ut til at strekspilleren er klar for kampen etter ankelskaden torsdag. Hun er en av nøkkelspillere sammen med Jamina Roberts, Carin Strömberg og Nathalie Hagman.

Nathalie Hagman har vært Sveriges store spiller mot mye svak motstand i VM så langt. Høyrekanten satte rekord for svenske landslag ved å score 19 mål både mot Kasakhstan og Puerto Rico.

Oppsummert har Norge slått Sverige i syv av ni kamper i Hergeirssons mesterskap. Snittseieren ligger på 28-23. I utgangspunktet ikke noe dumt tips for kveldens kamp, men dette svenske laget kan overraske.

Norge har hatt et godt tak på Sverige i mesterskap i Hergeirssons tid som landslagssjef.Her er resultatene. OL 2021: Seier 36-19, EM 2018: Seier 33-26, VM 2017:Tap 28-31, OL 2016: Seier 33-20, EM 2014: Seier 29-25, EM 2012: Seier 28-25, OL 2012: Seier 24-21, EM 2010: Tap 19-24 og seier 25-20 (finale).

