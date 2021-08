Kjempeskrell i Serie A: Juventus tapte hjemme mot opprykkslag

Juventus snublet stygt i sin første kamp etter salget av Cristiano Ronaldo. Storklubben røk 0-1 mot Empoli foran egne fans i Serie A lørdag kveld.

Leonardo Mancuso (t.h.) jubler etter å ha tatt Empoli i ledelsen mot Juventus. Målet skulle holde til seier.

Dermed har Juventus fått en elendig start på sesongen. Nederlaget kom en uke etter 2-2-oppgjøret mot Udinese. Ett poeng på to kamper er ikke godt nok for et lag som har mål om igjen å bli best i Italia.

Leonardo Mancuso scoret kampens eneste mål etter 21 minutter. Empoli utnyttet sløvt forsvarsspill fra vertene.

Sist sesongs mestere på nivå to fikk også muligheten til å doble ledelsen før pause, men Juventus red stormen av.

Etter hvilen kom Álvaro Morata innpå, men spanjolen greide ikke å redde hjemmelaget fra en stor flause. Frustrasjonen på tribunen var til å ta og føle på.

Før avspark hadde Empoli kun én ligaseier mot Juventus. Den kom i april 1999.

Lørdagens tap skjedde ett døgn etter at Cristiano Ronaldo ble solgt til Manchester United. Portugiseren ble toppscorer med 29 mål i Serie A sist sesong.

Juventus måtte i vår se sitt hegemoni i Italia slå sprekker. Da endte laget på fjerdeplass etter ni strake ligatitler.