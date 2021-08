Iben Hobberstad Heskje scoret to for Bryne 2

Iben Hobberstad Heskje førte an med to mål i 4-1-seieren over Egersund 2 9er i J14 3. divisjon.

Bryne 2 tok ledelsen ved Eli Rosseland Salte etter 15 minutter.

Sikret seieren

Bryne 2 doblet ledelsen da Mari Bore Salte satte inn 2-0 seks minutter ut i andreomgangen, og Heskje økte til 3-0 for Bryne 2 fire minutter senere. Sara Eie Pettersen reduserte til 1-3 etter 47 minutters spill. Heskje satte ballen i nettet og økte ledelsen etter 63 minutter. Det ble ikke flere mål i oppgjøret. Dermed endte kampen 1-4.

Bryne 2 leder serien

Bryne 2 har vunnet tre strake bortekamper.

Etter mandagens kamp er Egersund 2 9er på femteplass på tabellen med fire poeng, mens Bryne 2 er på førsteplass med ni poeng.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Bryne 2 møter Frøyland 9. september, mens Egersund 2 9er spiller neste kamp mot Hinna 2 9er dagen etter.

