Joacim Jonsson liker det offensive laget. I VGTV-studioet sier han følgende: - Det er et ekstremt offensivt norsk lag som skal ut og jage mål. Jeg liker det. Man skal aldri si at man ikke kan tape, men det sier jeg i dag. Man kan faktisk ikke tape mot Gibraltar. Det er fullstendig umulig. Det er null prosents sjanse, sier Jonsson.

Joacim Jonsson liker det offensive laget. I VGTV-studioet sier han følgende: - Det er et ekstremt offensivt norsk lag som skal ut og jage mål. Jeg liker det. Man skal aldri si at man ikke kan tape, men det sier jeg i dag. Man kan faktisk ikke tape mot Gibraltar. Det er fullstendig umulig. Det er null prosents sjanse, sier Jonsson.

- Sørloth kommer inn. Han gjorde 30 minutter godt sist, synes jeg. Patrick Berg inn for Normann har litt med kampbelasntning. Patrick spiller en rolle han er vant til som anker på midten. Vi spiller med en halvsmal treer foran, i en slags 4-3-3-formasjon for å angripe halvrommene i og rundt deres straffesparkfelt. Så må både Moi og Alexander gå inn i feltet ut ifra hvilken side ballen er på og hjelpe Erling, sier Solbakken.

- Sørloth kommer inn. Han gjorde 30 minutter godt sist, synes jeg. Patrick Berg inn for Normann har litt med kampbelasntning. Patrick spiller en rolle han er vant til som anker på midten. Vi spiller med en halvsmal treer foran, i en slags 4-3-3-formasjon for å angripe halvrommene i og rundt deres straffesparkfelt. Så må både Moi og Alexander gå inn i feltet ut ifra hvilken side ballen er på og hjelpe Erling, sier Solbakken.

DEL