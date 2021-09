Der satt den for Sørloth! Fredrik Bjørkan kommer på et fint løp på venstresiden. Han blir taklet inne i boksen, men Sørloth får tak i ballen ti meter fra mål, drar av en mann og smeller ballen i mål!

For en sjanse! Ødegaard vinner ballen på fantastisk vis, dribler seg forbi en forsvarer og slipper til Moi. Alene med keeper blir det et litt svakt skudd fra Moi og returen går i beina til Haaland og ut.

En fin omgang av Norge, men selvfølgelig irriterente for Ståle Solbakken at Gibraltar fikk en scoring servert av det norske forsvaret.

AIAIAIAI! Gibraltar scorer! Hanche-Olsen med to store feil. Først en feilpasning, og så trekker hans eg i den neste duellen. Styche er iskald når han kommer alene igjennom - bare vipper ballen elegant forbi Nyland og i hjørnet. Ballen går inn via tverrliggeren.

Voldsomt press fra Norge, som har fått en fin start på kampen til tross for at scoringen mangler.

Joacim Jonsson liker det offensive laget. I VGTV-studioet sier han følgende: - Det er et ekstremt offensivt norsk lag som skal ut og jage mål. Jeg liker det. Man skal aldri si at man ikke kan tape, men det sier jeg i dag. Man kan faktisk ikke tape mot Gibraltar. Det er fullstendig umulig. Det er null prosents sjanse, sier Jonsson.

- Sørloth kommer inn. Han gjorde 30 minutter godt sist, synes jeg. Patrick Berg inn for Normann har litt med kampbelasntning. Patrick spiller en rolle han er vant til som anker på midten. Vi spiller med en halvsmal treer foran, i en slags 4-3-3-formasjon for å angripe halvrommene i og rundt deres straffesparkfelt. Så må både Moi og Alexander gå inn i feltet ut ifra hvilken side ballen er på og hjelpe Erling, sier Solbakken.

