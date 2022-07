Gjert om Jakob: – Håper han har to tanker i hodet

EUGENE (VG) Gjert Ingebrigtsen mener at Jakob Ingebrigtsen (21) ikke lar seg påvirke av «noe som helst» og tror at han vil ha 5000-meteren «i bakhodet» under gullfinalen på 1500-meter.

STØ KURS: Jakob Ingebrigtsen er i så å si alles øyne favoritt til å vinne 1500 meterfinalen i Eugene natt til onsdag – i så fall hans første VM-gull.

– Jeg tror 5000-meteren er like viktig som 1500-meteren for Jakob. Han er favoritt på 1500-meteren, hvis han spiller kortene rett. Med 5000-meteren i bakhodet, vil det legge en demper på hans iver etter å styre for mye, sier Gjert Ingebrigtsen med tanke på 1500-finalen klokken 04.30 natt til onsdag norsk tid – 20 minutter før Karsten Warholm (26) kan ta sitt tredje VM-gull på rad.

Gjert Ingebrigtsen er ikke til stede i VM-byen Eugene på USAs vestkyst. Det er fem måneder siden den ble kjent at faren til Jakob, Filip (29) og Henrik (31) hadde avsluttet sin nær livslange trenergjerning for løpersønnene. Han er imidlertid fortsatt trener for Narve Gilje Nordås (23), som skal løpe 5000 meter i VM. Gjert Ingebrigtsen «fjernstyrer» – detaljert via telefon og meldinger – Sandnes-løperens mesterskapsforberedelser.

I dette intervjuet svarer han på VGs spørsmål om hvilke inntrykk han har av Jakob Ingebrigtsen etter innledende heat og semifinalen på 1500-meter, selvsagt med tanke på hans sjanse til å vinne sitt første VM-gull – og deretter kanskje nummer to.

STOREBROR OG SHERPA: Henrik Ingebrigtsen trer støttende til når lillebror Jakob trenger en håndsrekning foran VM-finalen på 1500 meter. Bildet er fra etter semifinalen.

Innledende heat på 5000 meter starter natt til fredag 22. juli klokken 03.10 norsk tid. Finalen går på VMs siste dag, natt til mandag 25. juli klokken 03.05.

– Han er bunnsolid på 1500 meter. Men jeg håper og tror at han har to tanker i hodet. En på 1500 meter, og en på 5000 meter. Jeg håper og tror ikke han vil gå «all in» på 1500 meter, sier Gjert Ingebrigtsen.

Han understreker at han ikke vet om han har trent for og forberedt seg for «dobling», som innebærer et annet «oppsett» enn om han kun har hatt 1500-meteren som mål. Han virker likevel ganske overbevist om at han har gått for det som lå til grunn da han løp 1500 meter og 5000 meter i Doha-VM for tre år siden – fordi det er den optimale oppskriften, slik han ser det.

TROR PÅ SØNNEN: Gjert Ingebrigtsen trener ikke lenger sønnen Jakob, men er klar på at han tro på gull i VM. Her fra VM i 2019.

I 2019-verdensmesterskapet endte Jakob Ingebrigtsen som fersk 19-åring på henholdsvis fjerde- og femteplass. Tiden hans i 1500-finalen var 3.31,70, 2,44 sekunder bak Kenyas suverene gullvinner Timothy Cheruiyot (3.29,26). I 5000-finalen var han med 13.02,93 drøyt fire sekunder bak Etiopias gullvinner Muktar Edris (12.58,85).

– Han er sterkere og tryggere i doblingen nå, sier Gjert Ingebrigtsen.

Han mener en sluttid på 3.30 natt til onsdag «er realistisk».

– Noe annet vil overraske meg. Hvis det blir «slow pace» (lav fart), vil han slite med det, sier han – for så å tilføye «Jakob lar seg ikke påvirke av noe som helst».

ALT UNDER KONTROLL: Jakob Ingebrigtsen på treningsbanen utenfor VM-arenaen Hayward Field etter semifinalen på 1500 meter søndag.

Han begrunner det med at hans yngste løpersønn har konkurrert i det internasjonalt mest celebre mellom- og langdistanseselskap i fem år, siden han var 16.

– Han begynner å bli veldig rutinert. Det er ikke mange med lengre fartstid enn ham. Han har selvtillit, og han bikker ikke over til å bli cocky, sier Gjert Ingebrigtsen.

Han påpeker at Jakob, som den store stjernen, bokstavelig talt løper med en større risiko på skuldrene og i hælene enn utfordrerne. Konkurrentene i feltet retter mer eller mindre bevisst sin oppmerksomhet mot ham, som ved magnetisme. Dermed kommer de (for) tett på ham.

– «Folk» søker etter Jakob. Men han er veldig klar over det, sier Gjert Ingebrigtsen.

Han tror også Jakob vanen tro har isolert seg fra omgivelsene og er konsentrert, samtidig som han setter pris på å vite at samboeren Elisabeth Asserson følger ham fra tribunene i Hayward Field, og at storebror Henrik før helgen kjørte opp til ham fra Berkeley - en biltur på åtte timer - for å tre støttende til ved behov.

KJÆRESTESTØTTE: Elisabeth Asserson er på plass på tribunene i VM-arenaen Hayward Field for å følge samboeren og forloveden Jakob Ingebrigtsen.

– Å ha litt familie med seg, er viktig for ham, mener Gjert Ingebrigtsen.

Han tror ikke finaleheatet vil holde OL-fart, som han uttrykker det. Jakob Ingebrigtsen satte olympisk og personlig rekord med 3.28,32 da han vant gullmedaljen i Tokyo for ett år siden. Regjerende verdensmester Timothy Cheruiyot tok 2. plass med 3.29,01, fire hundredeler foran Storbritannias Josh Kerr. Begge er blant medaljekandidatene i Eugene-finalen.

– Det blir veldig tett kamp om medaljene. Men jeg vil gi Jakob favorittstempelet, sier Gjert Ingebrigtsen.

Han mener Abel Kipsang absolutt er en trussel. Kenyaneren fikk semifinalenes beste tid (3.33,68), og at briten Jake Wightman alltid vil være det, hvis det går fort. Han er glad for at Stewart McSweyn «grein» seg med videre (siste direktekvalifiserte fra sitt heat). Australieren kjører bestandig hardt, og det vil – som vanlig – passe Jakob Ingebrigtsen perfekt, ifølge Gjert Ingebrigtsen. Fordi Josh Kerr aldri vil gjøre «noe», i likhet med sin landsmann Wightman.

– De vil alltid gjøre så lite som mulig, de vil «være» Lewandowski (polske Marcin, som alltid snek seg frem i siste liten). Jakob vil ikke få hjelp av kenyanerne (3). De hjelper hverandre, forklarer Gjert Ingebrigtsen.

– Han må få strukket ut feltet. McSweyn er hans garantist. Med ham vil de kvitte seg med gratispassasjerene. Han vil være med en stund, så vil han slippe. Jakob er sterk nok til å kjøre løpet selv, hevder han.