Sola-kvinnen har vært skadet i 390 dager: – Et fantastisk menneske

Matilde Alsaker Rogde fra Sola lovprises av Rosenborg-sjefen. Alt tyder på at 21-åringen blir værende i klubben, til tross for at hun ikke har spilt en kamp siden 4. juli 2021.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden