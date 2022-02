Tripic er friskmeldt - slik stiller Viking mot Portland

– Vi gleder oss veldig, sier Morten Jensen om det Aftenblad-sendte oppgjøret mot Portland natt til torsdag norsk tid.

Vikings trenerduo går for å vinne turneringen i USA, men regner med tøffere motstand når Portland er motstander natt til torsdag norsk tid.

PORTLAND (Aftenbladet): Etter å ha banket Real Salt Lake 4–1 i den første kampen, venter en tøffere utfordring når Viking møter Portland Timbers natt til torsdag norsk tid.

Arrangøren av turneringen slo Minnesota United 1–0 sin første kamp. Det var et oppgjør hvor Portland Timbers lå langt tilbake i banen og bare ventet på muligheten til å kjøre kjappe kontringer.

– Vi er usikre på hvordan de kommer til å stille og opptre mot oss, men vi forventer langt tøffere motstand enn mot Real Salt Lake. Vi må opp et par hakk til dette oppgjøret, sier Viking-trener Morten Jensen til Aftenbladet like etter at de har gjennomført den siste treningen før kampen.

– Vi gleder oss veldig til kampen og rammen rundt den. Det blir flomlys og trolig flere tusen tilskuere på tribunen, legger Jensen til.

Slik er laget

Vikings trenerduo gjør et par endringer på laget fra forrige kamp, men Morten Jensen sier de ønsker å stille sterkt i hver kamp - og at de går for å vinne turneringen og ta med seg et trofe hjem til Norge.

Slik blir Viking startellever (4–3–3): Arild Østbø - Sebastian Sebulonsen, Gianni Stensness, Viljar Vevatne, Shayne Pattynama - Kristoffer Løkberg, Markus Solbakken, Harald Nilsen Tangen - Niklas Sandberg, Veton Berisha og Kevin Kabran.

– Viljar Vevatne har vært veldig god i denne oppkjøringen, kanskje bedre enn noen gang. Vi kommer også til å gjøre noen endringer i pausen og utover i kampen. Vi håper også å gi Zlatko Tripic og Fredrik Torsteinbø innhopp mot Portland. De er friskmeldte, sier Jensen.

Tripic og Torsteinbø tilbake

Torsteinbø har vært ute i sju måneder med lyskeproblemer. Zlatko Tripic fikk et mindre brudd i foten mot FKH i november og har vært ute siden.

Zlatko Tripic kan få et innhopp mot Portland natt til torsdag norsk tid.

Sondre Bjørshol har fått en liten kjenning og står over, men det er ikke alvorlig. Sondre Auklend får trolig rundt en halvtime av 2. omgangen. Etter oppgjøret drar han til Madrid og slutter seg til det norske G19-landslaget.

PS: Kampen mellom Viking og Portland Timbers er utsatt til klokken 04.45 natt til torsdag norsk tid. Aftenbladet sender kampen direkte og starter sendingen klokken 04.30 fra Providence Park.