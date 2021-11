Hovland var giftig foran mål - scoret hattrick

Inger Hovland scoret tre mål da Madla vant 5-2 over Randaberg 2 i 4. divisjon, rogaland - avdeling 1 i fotball for kvinner. Randaberg 2 ga fra seg poeng for første gang siden 6. oktober.

