Møter gamleklubben RBK: – Det er en vakker historie. Jeg håper den lever videre

Matthías Vilhjálmsson får oppfylt drømmen å om vende tilbake til Lerkendal med sin gamle islandske klubb.

– Det blir stas å oppleve Lerkendal med min klubb fra Island som jeg spilte for i mange år før jeg kom til Norge, sier Matthías Vilhjálmsson. Foto: Scanpix

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Jeg er glad i Rosenborg. Der fikk jeg min beste tid i karrieren. Det er nesten surrealistisk. Vi vant alt, og spilte i gruppespill i Europa tre av fire år. EN utrolig fin tid, og mange gode minner. Jeg ble veldig glad da det ble klart at vi skulle møte RBK. Jeg sa det før vi flyttet tilbake til Island: Det ville vært typisk og veldig gøy å møte RBK i Europa, sier Vilhjálmsson.

Og forholdet er åpenbart gjensidig. Etter at Hafnarfjörður slo ut Sligo Rovers, har Matti fått mange meldinger fra supportere og ansatte i RBK.

– Heier på meg

– De skriver ting som at de savner meg, at de heier på meg, og at det blir spennende å følge med på kampene. RBK-supporterne har alltid vært positive til meg. Og jeg har et veldig godt forhold til dem som jeg setter pris på. Det er en vakker historie. Og jeg håper den lever videre. Det blir stas å oppleve Lerkendal med min klubb fra Island som jeg spilte for i mange år før jeg kom til Norge, sier han.

Det er få spillere igjen fra hans tid på Lerkendal, men Hólmar Eyjólfsson er der på runde to. Og der er kontakten fortsatt tett.

– Hólmar er en av min beste venner, og jeg snakker med han nesten hver dag. Jeg møtte han senest i forrige uke hjemme på Island. Jeg håper virkelig han spiller, så skal jeg sparke han ned, flirer han.

22. juli spilles første kamp på Island. Returkampen på Lerkendal er uka etter, den 29. juli.

Hólmar Örn Eyjólfsson og Matthías Vilhjálmsson feirer cupgullet i 2016. Foto: Rune Petter Ness

RBK favoritter

Vilhjálmsson kaller det «en fin erfaring» for Hafnarfjörður å møte RBK, og legger alt av press på sin gamle arbeidsgiver før møtet i Conference League.

– RBK er favoritter. Det er en mye større klubb med et mye større budsjett. Vi må ha toppkamper i begge oppgjørene, mens RBK må underprestere, sier han.

Han følger fortsatt nøye med på RBK (og Vålerenga), og har sett de fleste kampene denne sesongen. Men han har lite lyst til å synse veldig på hvorfor RBK har slitt.

– Jeg vil ikke melde så mye om RBK. I hvert fall ikke før kampen. De har ikke fått det helt til, og har også hatt noen skader på viktige spillere. Men vi har heller ikke vært veldig gode i vår liga, og byttet trener for noen uker siden. Nå har vi vunnet to kamper i Europa på rad, og må bygge videre på det.

Trener for islandske talenter

– Hvordan er fotballspilleren Matthías Vilhjálmsson anno 2021 da?

– He, he. En rutinert ringrev. Som kan spille i alle posisjoner. Jeg har vært ok i år, men kan fortsatt spille litt bedre. Jeg startet sesongen som spiss, og så ble det midtbanen. Det er samme historien alle steder jeg er.

Når han ikke spiller, er Matti trener for klubbens unge talenter i alderen 12–16 år.

– Det er en ganske interessant jobb. Jeg håper jeg trener noen kommende islandske RBK-spillere. Det kunne vært spennende med et samarbeid, sier han.