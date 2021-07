RBKs seiersrekke fortsetter - sto imot Lyn-press

Rosenborg vant oppskriftsmessig borte mot Lyn selv om hjemmelaget satte inn en voldsom sluttspurt.

Emilie Lein jublet sammen med Lisa-Marie Karlsen Utland etter å ha sendt RBK i ledelsen 2–0 over Lyn. Foto: Annika Byrde

Lyn - Rosenborg Kvinner 1–2 (0–1)

Rosenborg startet i sin vante 4–2–3–1 formasjon på Kringsjå kunstgress og var storfavoritter mot Lyn.

Steinar Lein og hans RBK vant oppskriftsmessig borte mot Lyn. Foto: Annika Byrde

I åpningsminuttene var det midtbanekrig, men så tok Rosenborg raskt føringen i kampen.

Rosenborg sto høyt på banen, og Lyn fikk ikke ro til å bygge opp spillet sitt.

Og allerede i det sjette minuttet fikk Steinar Leins lag betalt for initiativet de hadde kjempet seg til:

Da fant Elin Sørums presise corner Ina Vårhus som headet ballen inn i Emilie Bragstad. Midtstopperen sørget for at ballen fant veien til nettmaskene ved hjelp av låret, og Bragstads andre mål for sesongen sendte trønderne i en fortjent ledelse.

Deretter fortsatte Rosenborg å kontrollere kampen.

Traff armen - ikke straffe

I det 13. minutt ropte RBK på straffespark da Cesilie Andreassens innlegg traff hånda til en Lyn-forsvarer.

– En unødvendig og unaturlig høy arm, sa NRK-ekspert Carl Erik Torp da han så reprisen og helte mot at dommeren burde pekt på straffemerket.

Rosenborg brukte høyresiden aktivt, og Lyn- vingene slet med å holde følge. Bortelaget kom seg til mange innleggsmuligheter, men maktet ikke å omsette overtaket til flere mål.

Det gikk over 20 minutter før Lyn kom til sin første farlig avslutning. Men RBK-keeper Rulyte klarerte ballen til corner som hjemmelaget ikke klarte å utnytte.

Det siste kvarteret før pause klarte Lyn å spille seg til flere sjanser, men RBK-forsvaret ryddet unna foran eget mål.

Med litt flaks kunne Sara Fornes doblet RBKs ledelse etter er en megatappe fra Lyn-keeper Kirvil Sundsfjord, men ballen gikk utenfor.

Overfor NRK oppsummerte RBK-kaptein Elin Sørum førsteomgangen slik:

– Vi mangler den siste presisjonen på siste tredjedel for å sette ballen i mål, sa Mali Næss.

Tidlig bytte

I pausen ga Steinar Lein beskjed til spillerne om at han ville se dem skape flere sjanser. I stedet var det Lyn som kom best i gang etter hvilen. Rulyte forhindret en tidlig utligning med en kjemperedning da fem minutter var spilt.

Elin Sørum fikk kun fem minutter av andreomgangen. Da måtte RBK-kaptein gå av banen med skade. Foto: Annika Byrde

Også Elin Sørum ofret seg i denne sitasjonen, og måtte byttes ut. Inn kom den danske nyervervelsen Sarah Dyrehauge Hansen.

Etter 20 minutter inn i andreomgangen stoppet Rosenborg det sterke presset fra hjemmelaget. Rosenborg fikk spilt en presis stikker inn i Lyns 16-meter. Synne Brønstad slo et presist innlegg foran mål, og der kom Emilie Lein i et perfekt timet løp og doblet Rosenborgs ledelse.

Lyn-press

På tampen av kampen fikk Lyn en fortjent redusering. RBK måtte tåle sesongens tredje baklengsmål da Anna Nerland Aahjem headet ballen i en høy bue over Rulyte.

Målet var en skikkelig vitamininnsprøytning for hjemmelaget, som var nær ved å sikre seg utligningsmålet i sluttminuttene.

Men RBK hadde marginene på sin side og sikret seg tre nye poeng i det som var en underholdende kamp i hovedstaden.

Dermed har de spilt 31 seriekamper uten tap.

– En vanskelig bortekamp, oppsummerte Steinar Lein overfor NRK som savnet litt energi i laget sitt.

Med seieren ligger Rosenborg to poeng foran Sandviken som slo Vålerenga 3–0 lørdag. Nettopp Sandviken er Rosenborgs neste motstander i det som blir en tidlig gullkamp.

– Det blir en skikkelig toppkamp, konstaterte en fornøyd RBK-trener.