Hardkjøret er i gang for KRS-spillerne

Ti fellesøkter i uken skal gjøre Kristiansand Topphåndball godt nok rustet til å etablere seg i sitt første år i eliteserien.

KRISTIANSAND: – Målet vårt er å bli blant landets best trente lag, fastslår hovedtrener Torbjørn Evjen.

Tirsdag denne uken ledet han sin første håndballtrening etter en 3,5 uker sommerferie med det nyopprykkede eliteserielaget Kristiansand Topphåndball. Laget er endelig tilbake på øverste nasjonale nivå etter 16 år enten i 1. eller 2. divisjon (hovedsakelig under navnet KIF Håndball. KRS Topphåndball ble etablert som et allianseidrettslag mellom KIF, Randesund og AK 28 tidlig i 2019).

KRS-målvakt Matja Spikic trente onsdag formiddag styrke med sin lagkamerater på Spicheren. På kvelden var det håndballtrening. Laget trener doble økter mandag, tirsdag, torsdag og fredag, samt onsdag kveld og lørdag formiddag. Foto: Kristin Ellefsen

Stein på stein

– Skal vi klare å ta igjen klubber som Elverum, ØIF Arendal og Drammen, må vi bygge stein på stein. 15-16 timer med fellestreninger i uken, fordelt på håndballtrening, løping og styrke skal bygge treningskultur. Mange klubber, inkludert KIF/KRS, har vært vant til flere individuelle økter. Jeg har tro på at vi blir bedre og mer sammensveiset med denne metoden, sier Torbjørn Evjen.

Fysisk trener Emil Martinovic (med ryggen til) gir sine instrukser til KRS-spillerne. Synlig på bildet er Eirik Köpp, Sebastian Schultz Hansen, Tollef Oskar Lindquist, Mathias Risøy, Jon Robertsen, hovedtrener Torbjørn Evjen, Mark van der Beucken og Eigil Feddersen. Foto: Kristin Ellefsen

Det har tidligere gitt ham suksess i Bodø HK, som han tidligere trente i en årrekke i eliteserien. Han var hovedtrener for Bodø da klubben tok bronse i Eliteserien i 2001 og assistenttrener under Børge Lund da klubben tok NM-gull i 2015. Målet er å gjøre det skarpt også med KRS, men Evjen er klar på det vil kreve steinhard jobbing. I denne comeback-sesongen er målet å etablere seg på øverste nivå med et mannskap som teller flere spillere uten eliteserieerfaring.

Gledelig comeback

Blant dem som har fått brynt seg i det gjeve selskap er kristiansanderen Øyvind Frigstad (28), som har spilt tre sesonger både for Runar og for Drammen.

– Det som skjer i Kristiansand nå, har jeg drømt om siden jeg var 16 år gammel, sier han og utdyper:

– Klubben har hevet seg flere hakk siden jeg forlot den. Den er i gang med å bygge en langsiktig kultur med gode rutiner og verdier. Det er gøy å få være en del av det, og det er gøy at vi gjør så mye sammen. I Runar hadde vi bare halvparten så mange fellesøkter som her.

Bakspiller Frigstad er en av fem nye KRS-spillere denne sesongen. De øvrige er den polske landslagsspilleren Michal Potocny, den nederlandske landslagsspilleren Mark van der Beucken, U20-landslagsspilleren Tollef Oskar Lindquist og den danske strekspilleren Eigil Feddersen. Legg til at kvartetten Eirik Köpp, Håkon Pettersen, Preben Egeli og Victor Skillhammar spilte lite sist sesong grunnet skade/sykdom, og man skjønner at trener Torbjørn Evjen trenger tiden fram mot seriestart om drøye fem uker på å få sitt lag mest mulig samspilt.

Disse fem spillerne er nye for sesongen. Fra venstre: Øyvind Frigstad, Mark van der Beucken, Michal Potocny, Tollef Oskar Lindquist og Eigil Feddersen. Bildet er tatt tirsdag, i forbindelse med første fellestrening etter sommerferien (der KRS hadde 20 egenøkter). Foto: Peder Langfeldt

Tøff motstand

Lørdag skal KRS i aksjon i en treningskamp mot Nærbø. 12.–15. august venter topp nasjonal og internasjonal motstand i Skjærgårslekene. Så venter en treningsleir i Drammen med kamper mot Haslum, Runar og Sandefjord. Dernest er det cupkamp borte mot Herkules 25. august før ØIF Arendal tar imot KRS til seriepremiere i Sør Amfi 1. september. Etter det venter to øvrige medaljefavoritter, nemlig Elverum og Drammen.

– Det vil være en bombe om vi skulle få poeng mot seriens tre beste lag, men vi satser på å slå godt fra oss nedenfra, sier Evjen.

Josh Korsvik trener knebøy mens hovedtrener Torbjørn Evjen følger med. Foto: Kristin Ellefsen

KRS-talent til U19-EM

Josh Korsvik er tatt med i den norske troppen som skal spille U19-EM i Kroatia tidlig i august. Bakspilleren gleder seg stort.

– Det er veldig spesielt å bli tatt ut, ettersom jeg har vært skadet i over et år grunnet røket akilles. Etter at jeg kom tilbake, røk jeg på en belastningsskade og måtte ta det med ro på ny. Nå skal bruke tiden fram til seriestart på å trene godt med klubblag og forhåpentlig få god erfaring fra EM, sier han.

KRS-trener Torbjørn Evjen er full av lovord om den høyreiste tenåringen.

– Josh er en juvel og «the sky is the limit» for ham. Han har en ekstrem fysikk til å være 18 år, med internasjonalt snitt over sin hurtighet, spenst og sitt skudd. Det er allerede agenter som han forhørt seg om ham. Han må skynde seg langsomt, så vil han nå drømmene sine, sier Evjen.

Målvakt Mark van der Beucken sammen med KRS’ fysiske trener Emil Martinovic. – Gutta er veldig motiverte og jeg tror på god fremgang når vi snart skal ha nye tester, sier Martinovic. Foto: Kristin Ellefsen

Fakta Kristiansand Topphåndballs spillerstall 2020: Victor Skillhammar (bakspiller), Eirik Köpp (venstre bakspiller), Kristoffer Haugen Pedersen (bakspiller), Josh Korsvik (venstre bakspiller), Eric Nikolay Jensen (venstre kantspiller), Håkon Pettersen (venstre kantspiller), Kristian Gyberg (strekspiller), Preben Egeli (høyre kantspiller), Mathias Risøy (målvakt), Sebastian Schultz Hansen (bakspiller), Lars Joakim Larsson (strekspiller), Per Martin Almberg (høyre bakspiller/høyre kantspiller), Matja Spikic (målvakt), Jon Robertsen (høyre kantspiller), Tollef Oskar Lindquist (høyre kantspiller), Øyvind Frigstad (høyre bakspiller), Eigil Feddersen (strekspiller), Michal Potocny, (midtback), Mark van der Beucken (målvakt), Mats Alfer (bakspiller, hospitant), Jesper Brekke Hansen (venstre kantspiller, hospitant) og Nojus Slimas (høyre kantspiller, hospitant).