AaFK-spiller har ikke fått ny kontrakt og står uten avtale: – Ræva situasjon

Spissen Torbjørn Agdestein, som er langtidsskadd, hadde en kontrakt som gikk ut søndag 1. august.

Torbjørn Agdestein var skadd hele 2020-sesongen. Etter to kamper i 2021-sesongen fik han en ny korsbåndsskade. Foto: Tor Erik Schrøder

Han er dermed per dags dato ikke lengre AaFK-spiller.

– Nei, vi har ikke signert. Vi er i dialog, men det er ikke noe som er avklart. Han er ikke på kontrakt med oss nå, sier Melland.

Torbjørn Agdestein er ikke AaFK-spiller akkurat nå. Foto: Marius Simensen

Agdestein bekrefter dette.

– Det er ingen tvil om at situasjonen min har vært og er ganske ræva og ugunstig for både meg og klubben, men vi har en god dialog. Den er avhengig av noen faktorer som må avklares først. Det er grunnen til at det ikke er kommet en avgjørelse enda, men teknisk sett er jeg klubbløs og står fritt til å gjøre hva jeg vil, sier Agdestein, og legger til:

– Jeg kommer i utgangspunktet til å bli her etter ferien og ha opptreningen min her, så får vi se hva dialogen ender med.

