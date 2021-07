Eirik tok ansvar og samlet laget igjen: - Han er forskjellen på lag og ikke lag

Melhus har ikke spilt en tellende kamp siden oktober 2019. Det holdt på å koste laget dyrt.

Eirik Ramlo har vært en avgjørende skikkelse for Melhus det siste året. Foto: David Engmo

Breddeidretten har vært hardt rammet av pandemien. Kontakttrening har vært nærmest umulig, sesonger avlyst og lagkamerater har nesten ikke kunne møtes.

Melhus-trener Jan Ove Grønflaten har vært bekymret for hvilke påvirkninger de strenge restriksjonene har hatt på laget hans.

– Dette er hobbyen deres. Vi har det artig sammen og vi har skapt et godt miljø, men når vi ikke kan møtes forsvinner det.

Da det sto på som verst tok spesielt en spiller ansvar. Det har imponert treneren.

– Eirik Ramlo har gjort en kjempejobb med å holde det i gang. Han tok kontakt med spillerne, pratet med dem og holdt det sosiale gående.

Kaffen er alltid klar

Adresseavisen ankommer klubbhuset til Melhus, et grått hus plassert mellom gress- og kunstgressbanen på Gruva Stadion. Det er få dager til det store cupmøtet med selveste RBK. Eirik Ramlo kommer ut. I den ene hånden holder han noen fargerike overtrekksvester, i den andre holder han en kaffekanne.

– Jeg er egentlig midtstopper, men under korona så har jeg vært midlertidig lagleder, sier Ramlo og ler.

Han forteller at den viktigste jobben har vært å tilrettelegge slik at miljøet i seniorlaget har blitt ivaretatt. I klubbhuset er kaffen alltid klar.

– Folk kommer tidlig for en kopp, eller blir igjen etter trening for å se på fotballkamper. Ja, litt sånne enkle ting som får folk til å trives, sier Ramlo når Adresseavisen spør hvilke tiltak han har gjort.

Eirik Ramlo og Jens Kristian Auke (t.h.) nyter en kopp fersk kaffe utenfor Melhus brakka. Foto: David Engmo

Avgjørende innsats

Dagen breddefotballen fikk lov til å starte igjen, organiserte Ramlo en kick-off for å markere. Her ble det arrangert leker og spill.

– Målet var å kjenne på at det sosiale, og at de skal få lyst til å være en del av det igjen. Selv om enkelte ikke satser lengere, så vil jeg tro at det å møte så mange etter jobb eller skole er viktig, sier Ramlo og legger til:

– Jeg merker det selv. Etter en dag på jobb så er det hyggelig å møte kompisene sine.

Melhus-kaptein, Martin Nilsen, mener jobben Ramlo har gjort har vært avgjørende for klubben.

– Han har betydd forskjellen på lag og ikke lag. Han har sendt melding til alle spillerne hele tiden og prøvd å dra med folk på trening. Det har hatt alt å si for oss.

Nilsen mener det gir en dominoeffekt å få i gang det sosiale.

– Så fort vi får det i gang så har laget blitt ivrige på å spille fotball igjen. Det er Ramlo sin fortjeneste.

Melhus-spillere gjør seg klar til trening kun dager før den store kampen mot Rosenborg. Foto: David Engmo

Ikke redd tøff motstand

Cupkampen mot Rosenborg er Melhus sin første offisielle kamp siden oktober 2019.

– Jeg tror formen er litt variert. men vi har kommet godt i gang. Vi ser bedre og bedre ut. Vi skal i alle fall være i bra form til seriestarten, også får vi oss en skikkelig test til helgen, sier Nilsen, og tenker på Rosenborg

Ramlo mener Melhus er heldig med tidspunktet de møter Rosenborg på, men rammene for kampen er veldig grei. Det er først og fremst en folkefest.

– For mange av spillerne er dette kanskje største de får oppleve i løpet av karrierene sine. Alle går i krigen. Vi spiller aldri kamper for å tape.

